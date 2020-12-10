負壓房用率再升 前線醫護取消休假 馬仲儀：冬季流感季節 多長者入院

醫管局昨錄得負壓病牀使用率為77.5%，較前日的78%微跌，至於負壓病房使用率則為81%，較前日的80%高，創第四波疫情以來新高，也是自8月2日以來的高峰。此外，前日有7間公立醫院的內科病牀使用率破百，包括伊利沙伯、聯合、明愛、北區、威院、博愛及屯門醫院。

增4危殆 伊院醫生轉嚴重

另外，公院昨增4新冠病人危殆及17人嚴重，合共39人危殆和58人嚴重。一名57歲夜更的士司機昨情况危殆，他在11月28日病發，原本前日情况嚴重，其後24小時內轉為危殆。另一名47歲、屬歌舞群組的男患者情况嚴重；伊利沙伯醫院組織病理學部的45歲男醫生一度情况危殆，至昨已轉為嚴重。

本身是老人科專科醫生的馬仲儀表示，除了新冠病毒疫情，目前天氣轉冷，正值冬季流感時節，許多長者因長期病患、肺炎等入院，「足以令病房爆滿」，病人在急症室等候的時間亦拖長了。她說，醫護要分兩批人手，一批負責新冠病毒疫情，一批負責流感，也要取消休假，前線人員壓力大增。

醫管局總行政經理何婉霞稱，一名病人11月30日因肚瀉及血糖低送往威院，其後入內科。病人入院後採鼻咽拭子樣本測試，結果呈陰性，其後數日病人持續低燒，醫院再為他檢測，前日（8日）結果初步陽性。有10名同病格病人被列密切接觸者，當中仍留院的4名病人全部驗出陰性；6名已出院病人及4名早前到該病格探訪的家屬，則由衛生署跟進。

7日7警中招 房署廉署兩確診

另外，警隊再有人確診，一名駐守新界南防止罪案辦公室的43歲女警員初步確診。她12月7日不適，同日最後一日上班。翻查資料，由上周四（3日）至昨日，7日內已有7名警員確診或初步確診，除了上述女警，還有機場警區3名警員、一名駐守新界指揮及控制中心的48歲男警長、一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警員，以及一名駐守新界指揮及控制中心的37歲女警察通訊員。

房屋署一名副房屋事務經理前日確診，她的辦公室位於秀茂坪邨秀逸樓地下房屋署東九龍（七）及（十）區租約事務管理處，她最後一天於12月2日上班。此外，廉署一名執行處高級調查主任初步確診，他是一名密切接觸者，最後於12月7日上班。他在北角廉政公署大樓工作，曾短暫在外接觸兩名市民，廉署已通知二人。

明報記者

（疫情第四波）