「包雲吞紙巾」足播毒 專家籲公屋户丟垃圾要戴罩

衛生防護中心指該大廈逾3000人已檢測，惟當局未掌握已離開寓所的市民是否已檢測。居於大廈6樓的住戶梁小姐日前指近日仍有街坊逐層翻摷垃圾桶，另有住戶胡亂將垃圾扔在門口，未有綁好垃圾袋。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，部分舊式公屋不設垃圾槽，居民須於指定時間擺放垃圾在門外，等待清潔人員回收，他相信部分居民短暫走出門外放置垃圾袋時沒戴口罩，會有感染病毒風險。

他解釋，如有居民感染病毒後倒垃圾期間打噴嚏，飛沫或會噴到「成條走廊都係」，造成環境污染，建議居民丟垃圾期間要戴口罩，並要注意手部衛生；如垃圾袋沒有包好，一旦有關單位有確診者居住，亦可能散播病毒污染走廊等位置。

此外，何栢良說目前跑步等活動可豁免戴口罩，惟乘搭升降機時空間狹窄，空氣不太流通，大聲說話時會噴出飛沫，建議市民即使外出跑步，進出大廈期間亦要戴口罩。

（疫情第四波）