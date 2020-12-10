公院醫生指示強檢 數十人逾期未交樣本

日發逾千指示 醫局：或交相關部門跟進

政府11月底就強制檢測法例框架刊憲，醫管局昨稱已要求懷疑染疫者於兩日內交樣本，平均每日發出1000至2000宗強制檢測指示，逾九成人準時交樣本，仍有數十人逾期並在局方發出兩次提示短訊後仍未交樣本，局方呼籲盡快交回，否則會轉交相關部門跟進。

私家醫生方面，食衛局表示在11月28日至12月4日，共約10,500人經私家醫生發出書面指示須強制檢測，但無提供逾期檢測和執行數字。

採樣6天 失聯陽性者未尋回

金域檢驗承辦的油麻地臨時檢測中心因遺失資料而未能聯絡確診病人，有關市民早於12月4日上午採樣，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱仍未找到有關走漏者。呼吸系統科專科醫生梁子超說，需堵塞漏洞避免事件重演。

另外，沙田一田百貨群組再多一名56歲女職員由初步陽性轉為確診，目前維持10人確診或初步確診，部分確診者曾在休息室用膳。至於部分員工連日未能轉為確診，張竹君稱樣本主要由寶血醫院化驗，正跟進會否有樣本遲送到衛生署化驗所核實並確診，但由於有初步陽性結果已開始追蹤，強調無延遲相關工作。

寶血醫院回覆查詢稱，共化驗了900多個與一田相關的樣本，於周日取樣，周一完成化驗，共驗出7宗陽性，周二已將所有有關樣本送到衛生署。梁子超說，衛生署需兼顧強制檢測及覆檢等化驗工作，相信會攤薄人手，覆檢出現滯後，他認為當局要優先處理覆檢的樣本，盡快排除假陽性。

（疫情第四波）