多兩院舍現個案 志蓮職員院友檢疫

患長期病八旬婦確診 送院一小時不治

歌舞群組昨增12宗個案，至逾690人，包括6名東華三院何玉清翠柳頤庭院友，當中85歲女院友（第7132宗）本身有長期病，因院舍爆發留在亞博館檢疫，驗出病毒陽性後，昨午2時許送瑪麗醫院，3時26分離世。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅說，該病人本身有多種疾病，需臥牀和接受紓緩治療，病人於到院後離世，暫未能確認她死於新冠病毒抑或本身疾病。至於患者年紀大並有長期病，需否特別處理，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如患者確診應及早送院隔離治療。

百樂護老院群組再多一人確診，群組累計4人，該院另有一名患長期病的75歲女院友，入伊利沙伯醫院第11日，於昨傍晚離世，成為本港第114名疫情死者。

志蓮護理安老院亦有一名員工（第7113宗）確診，共3名職員和5名院友要檢疫。該院護理經理霍姑娘說，該員工是在3樓工作的照顧員，最後於12月8日上班，同事說該員工有流鼻水的輕微病徵。霍續稱，全院約有300名長者，該員工無指定數量的服務對象，而員工有共用的休息室，有隔板供用膳，目前未有長者及員工現病徵。

東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組增1人確診，至61人；賽馬會屯門盲人安老院繼7月底有護理員確診，再有43歲女職員確診，會安排13名院友和3名員工檢疫。

中環婦產護士染疫 張竹君：病人風險不高

至於在中環中匯大廈的婦產科中心，一名33歲女護士確診（第7168宗），源頭不明，她周日起不適，周二仍上班，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱相信病人感染風險不高。另家計會公布一名醫護確診，醫護於11月30日上午在灣仔病房工作，在該處當值的職員全部驗出陰性。

亞博館檢疫中心員工群組再增一名於5號展館工作的職員確診，累計13人。社署回覆稱13名確診者中，兩人來自東華三院、10人是來自護聯國際有限公司及嘉濤（香港）控股有限公司的員工、1人為亞博館外判員工，截至前日共104人在亞博檢疫。

（疫情第四波）