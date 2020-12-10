4戶染疫同屬D室 麗晶花園強檢 另4處所同須強制檢測 醫生質疑應對滯後

6工人中招 將藍隧道停工1500人檢測

至於爆疫的將軍澳-藍田隧道（將藍隧道）地盤，有6名紮鐵工人染疫，地盤有1500人，當中除了密切接觸者，曾於本月1日後到過地盤的都要強制檢測，該工程合約的所有工作要暫停14天。

本港昨增104宗確診，當中35宗源頭不明，佔33.7%，按周高近20個百分點。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，不明個案數目反映防疫措施未能有效控疫，呼籲市民留家，切斷傳播鏈。

綜合觀塘區議員資料，麗晶花園第6座至昨天有7名D室住戶確診，涉4伙。最先在11月22日確診的69歲女子涉歌舞群組，居低層，11月19日病發，其後兩名家人確診。至11月30日，相近樓層的46歲女子及15歲中學生確診；3日後再多一名高層單位的75歲老翁確診。至昨增一名居於低層的60歲男子確診，他於12月6日、最遲病發。

區議員稱衛署拒視察 梁子超關注疫情涉渠管否

觀塘區議員畢東尼表示，12月1日去信邀請衛生署視察麗晶花園環境，署方在12月3日拒絕。衛生署稱當時確診的4宗個案均涉歌舞群組。畢東尼昨聯同區議員李軍澤、李詠珊再去信衛生署要求視察。衛生署昨晚無回應曾否拒絕視察，只重申上述強制檢測安排。

梁子超關注該大廈是否涉渠管問題，認為當局應盡快視察，如證實有問題，D座住戶應檢疫。他建議從事院舍等高危行業居民暫不要上班，並及早檢測。

另外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，葵盛西邨8座22名確診者中，有15人居於5樓的8個單位，其餘7人分佈在4樓、7樓、8樓及13樓的5個單位，擔心其他樓層會重演5樓情况，故要求檢測。錦蕙閣昨沒新確診亦要強制檢測。

被問為何不封鎖大廈，張竹君回應並非有法例就任何時候都使用，又指不排除一兩周後做第二次檢測，反問：「咁你要禁幾耐呢？」

一田沙田店安排全員驗 當局始要求強檢

在葵盛西邨8座爆疫至昨日踏入第4天，錦蕙閣本月初已有4單位的住戶確診，衛生署昨天才要求市民強制檢測；一田百貨沙田店在已安排全體員工檢測後，被當局要求強制檢測，惟一田獲衛生防護中心確認員工不需再檢測。梁子超認為當局缺乏機制啓動大型行動，導致反應滯後。

爆疫的將藍隧道有一名19歲紮鐵男工人確診，他在12月4日病發，另有5名紮鐵工人初步確診。該地盤約有1500名員工，工人會在貨櫃更衣，除了密切接觸者檢疫，其餘曾於12月1日至昨天出入工地逾兩小時的人要強制檢測。

土木工程拓展署表示，總承建商為禮頓-中國建築聯營有限公司，染疫工人均受聘於同一分包商，主要負責紮鐵及鋼筋混凝土結構建造。承辦商已安排約1500人留家及測試，地盤停工14日。少輝工程有限公司職員向記者表示負責挖掘工程。禮頓沒回應。

明報記者

（疫情第四波）

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