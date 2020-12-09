晚禁堂食 食肆恐冬至零生意 又要停業 美容業：等不到扮靚旺季

料留家做冬 食肆推外賣煲仔飯自救

新措施下，相信市民未能在外「做冬」。「嚐喜大不同特色餐廳小廚」專做小菜及煲仔飯生意，員工李先生稱，自實施10時後禁晚市堂食，餐廳已減少一半生意，「4人一枱變2人，座位有限，做不到這麼多生意」。他說，去年冬至當晚生意達2.5萬至3萬元，現在晚市堂食全禁，「估計（冬至）當晚生意無晒」，「個個都在家做節，影響很大」。李先生續稱，疫情令航班減少，變相令凍肉成本升五成，餐廳想到折衷方法，讓客人留下按金，原個煲仔飯外賣打包，盼能捱過「寒冬」，「初步估計可行，但比較麻煩，客人要落番嚟還煲」。

黃家和表示，業界往年冬至正日能做4億至4.5億元生意，整個12月生意有110億至120億元，估計今年生意額比去年同期跌65%。他形容不少食肆處於山窮水盡階段，「已經虧蝕幾個月，一直捱，希望年尾賺番，現在好夢成空」。他補充，10月政府公布餐飲業失業率達14.8%，估計未來會升至15.5%至16%，盼政府再推防疫抗疫基金及保就業計劃拯救餐飲業。

美容業：一直勒緊褲頭等最大檔期

美容院及按摩院在新措施下亦須停業，香港美容業總會執行委員會委員主席陳秀儀說「覺得好無辜」。陳稱，每年聖誕及農曆新年都是業界最大檔期，不少同業已買了大量即棄防疫用具，例如口罩、保護衣等，「一直以來勒緊褲頭，就是等客人過節扮靚，現在停晒，算盤要再打過」；有同業改為網上售賣美容產品，但收入只及過往一兩成，「不想過不到年，好陰功」。

補習學校須延長停面授課堂

另外，全港學校正停課，教育局昨發通函，表示所有提供非正規課程的私立學校（即補習學校）延長暫停所有級別的面授課堂至本月23日。通函稱，暫停面授課堂期間，學校應暫停校內活動，並讓家長知悉安排，包括補堂或退款機制等事宜。

明報記者

（疫情第四波）