仍見人逐層摷垃圾桶 葵盛西住戶憂播毒

沒計劃離開 稱撤離不負責任

居於葵盛西邨8座6樓的梁小姐昨日向本報表示，自己與家人減少出入，現時會一次過購買多日的餸菜，回家後立即消毒清潔。她說，一家大小住在一起，沒有計劃離開，認為撤離是不負責任的做法，或將病毒傳播開去。

梁小姐又說，每日傍晚左右有清潔人員清理住戶的垃圾，但有住戶胡亂將垃圾扔在門口，未有綁好，或隨便將飯盒放在地上，近幾日稍有改善。她又發現，有一名中年女子每日會到各層翻摷垃圾桶，她擔心會因此將病毒散播。

區議員促房署增派人手清潔

區議員梁靜珊相信翻摷垃圾桶為個別事件，若有發現會向房屋署舉報。她又指出，現時為屋邨做消毒工作的人員為邨內原有的清潔工友，不少人需加班工作，促請房署增派人手，以免顧此失彼，影響清潔工作。

（疫情第四波）