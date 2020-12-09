許樹昌：輝瑞疫苗港用不着 料全民接種需2022年

指需大型冷凍庫儲存

他表示，現時51種研究中的疫苗，有13種已到第三期，除了輝瑞仍有很多選擇。他估計香港明年第二、第三季才可獲第一批疫苗，並要待2022年才可以全民「打得齊」。

稱局方已洽購疫苗

生產線在歐美「無得急」

許樹昌透露，食衛局9月向世衛相關醫藥集團訂購疫苗供三成半人口，另向兩三間廠商洽購疫苗予六成半人口。他稱洽購人員簽了保密協議，「所以未公布，大家不用擔心」。不過他認為香港「排後少少唔出奇」，因為最早落單的是歐洲、北美洲，「生產線都係佢哋，所以香港無得急」。

澳門當局早前表示最快年底引入新冠病毒緊急疫苗，許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》被問到澳門接種疫苗的時間較香港早時說，按現有消息，澳門購入英國牛津大學研發的疫苗，但該疫苗研究出錯要再做測試。他又相信澳門或「好早落訂」，而香港採購程序較繁複。

（疫情第四波）