亞博增9宗 料照顧方樹泉院友中招 一田兩店累計11人染疫 部分曾到休息室

亞博80人須檢疫

張竹君：會加強感染控制措施

亞博昨日增9宗確診，累計確診達12宗，當中5號館涉10宗個案、7號館涉2宗。張竹君稱該處出現員工爆發，有約80人要檢疫。被問感染源頭為何，她指亞博之前接收許多方樹泉的個案，後來方樹泉差不多逾九成人確診，而他們是殘疾人士，較難戴口罩、「坐定定」，員工照顧他們的難度比一般情况高，故估計在照顧過程中被感染。她說，這種情况與社區上的其他院舍一樣，當院舍出現爆發，院友及員工都會受感染；中心的感染控制組及有關部門的人員昨再到場視察，檢視有何可改善，會加強感染控制措施。

衛生防護中心多一宗初確

此外，衛生防護中心大樓4樓昨增兩宗確診，累計3人確診，另有多一宗初步確診，即有4人染疫，有40多人須檢疫。張竹君說，最早確診的救護員曾接觸確診者，但他有穿著保護衣，中心正調查究竟感染源頭是否來自確診者，還是在社區感染。

一田曾促銷 張：顧客或感染

另外，沙田一田百貨昨增3宗確診，另有7宗初步確診，有關員工分佈在超市、電器部、嬰兒用品、男士內衣等部門工作，分佈較廣。張竹君說，有部分員工曾使用一間小休息室，並在該處用膳，有可能是共用設施受污染；不過亦有部分員工無用過休息室，他們未必每人也互相相識。昨日確診的3名員工分別在12月3日及4日發病。

一田超市曾於11月底至12月初舉行促銷，吸引大量人流前往購物。張竹君表示，早前有較多人光顧該店，自然可能有較多潛在感染源頭，至於顧客，張稱亦有可能被傳染，「戴口罩及做好手部衛生好一點，但非百分百（安全）」。她說，在多人聚集的地方空氣「唔會話好流通」，加上多人購物、接觸的物品多，必然有受感染風險，呼籲市民「自己考慮係咪有必要」前往人多的地方。

明愛手術室護士初確

曾參加仁濟護理課程

另外，明愛醫院一名手術室女護士前日初步確診。該護士上周五（4日）開始感到喉嚨不適，本周一（7日）到急症室求醫並接受深喉唾液測試，結果呈陽性，隨即被安排隔離治療，情况穩定。她11月23日至12月6日休假，其間曾於5日到仁濟醫院參加護理課程。醫管局追查發現，當中分別有3名護士曾與該護士進餐或於更衣室在沒戴口罩下交談，被界定為密切接觸者，須隔離檢疫。

（疫情第四波）