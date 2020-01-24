ICU飽和 兩周內削三成非緊急手術 公院內科牀佔用率99% 醫護嘆人手緊「ICU化」

負壓房八成滿 直逼第三波高峰

昨日負壓病牀使用率為78%，是自7月30日以來新高，而負壓病房使用率為80%，是8月2日以來新高，目前病牀及病房的緊張程度已直逼第三波疫情的高峰水平。此外，公立醫院前日普通內科病牀整體佔用率達99%，當中7間公立醫院佔用率破百，其中博愛醫院最高達121%。

博愛內科牀佔用率121%

伊院醫護：1人照顧4插喉病人

重災區之一的伊利沙伯醫院有醫護表示，昨日伊院內科、外科及骨科病房，合共50多名病人正使用呼吸機（即插喉），形容情况較往年嚴峻。他解釋，目前一名護士照顧4名插喉病人，但內科病房約50多名病人只有約6名護士上班，當中有多名病人要插喉，形容「內科病房ICU化」，即使當局增購呼吸機，但人手相當緊張。

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松昨在港台《千禧年代》表示，ICU病牀的使用率已逾七成，形容已飽和，指參考第三波疫情，住院病人當中約有4%需到ICU，而今次數據約為4%至5%，但問題在於一星期內，需到ICU接受治療的病人數目由個別少數增至前晚的50人，「增長速度快到令我哋驚」。

昨增7危殆 27歲男病情嚴重

醫局：ICU一周增至50人「快到驚」

陳亦關注ICU接連收到年輕病人，截至前晚有50名確診病人在ICU，其中3人需接駁人工肺，有兩人是60歲以下。他說，過去病人平均入院7至10日才進入ICU，但今次感覺上病人入院一兩日，或在急症室治理後已進入ICU。他認為與市民警覺降低有關，有病徵也不求醫，導致病情很差時，入院已要進入ICU，這會增加醫療系統的壓力。

公立醫院昨增7人危殆及11人嚴重，合共38人危殆和46人嚴重；有4名患者情况急速惡化，當中3人於24小時內由嚴重轉為危殆，包括一名59歲男子。新增嚴重患者包括一名感染源頭不明的27歲男子。

醫管局行政總裁高拔陞亦關注危重病人年輕化趨勢，在38名危殆病人中，有7人是60歲以下，有3人是50歲以下；46名嚴重病人當中，超過10人是60歲以下，有兩人是50歲以下。他說，病人轉差的情况較嚴重，深切治療服務需求在過去一周明顯增加，相信未來將面對更大壓力，故醫管局採取一系列措施，包括削減三成非緊急手術，以騰空病牀及人手（見表）。

增購數百部呼吸機 倘惡化需調動醫護

高拔陞說，目前有70至80多張深切治療病牀，倘能減少非緊急服務及手術，相信可增至逾百張深切治療病牀。他說若情况再惡化，相信要調動其他專科、有深切治療培訓及懂得使用呼吸機的醫護照顧患者。他透露醫管局最近有加快採購呼吸機，會增加數百部。

明報記者

（疫情第四波）