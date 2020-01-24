SARS豬流感曾發隔離令 專家批未善用既有法例

林鄭：未及立例 可做得更好

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨稱，不明白政府何不引用現行599章條文處理葵盛西邨第8座爆發，要求居民強制檢測；政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，當局應盡早安排第8座5樓住戶強制檢測，並考慮整棟樓的住戶強制檢測。林鄭月娥昨稱，政府立例正是回應葵盛西邨危機，承認若更早有法律基礎作應變，「可以處理得更好」。

2003年SARS期間，當局曾引141章《防止傳染病蔓延規例》第24條向淘大花園Ｅ座發隔離令，該例於2008年修訂為599章《預防及控制疾病條例》，並於2009年爆發人類豬流感時被引用向灣仔維景酒店發隔離令。

食衛局長陳肇始昨被問到為何不引用目前法例時稱，將確診個案盡快隔離的做法一直有效，但有些情况要用法律手段，令市民留家等檢測結果，新例主要減低擴散風險。立法會前議員陳凱欣稱，SARS及豬流感疫情已顯示法例有效達至隔離有風險處所，而新冠病毒已列入599章附表中，隔離有關處所是有法可依、有先例可援，「說有關條例在是次葵盛西邨用不了，是不能接受的」。

（疫情第四波）