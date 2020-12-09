葵盛西邨疫擴共5層 累計22住戶中招

張竹君：或最早病發翁逗留播毒

不排除短距離空氣傳播

葵盛西邨8座5樓最早出現確診個案，其後4樓、7樓、8樓及13樓陸續有住戶染疫，至昨日累計22人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該邨8座出現爆發，最初5樓有12人確診，涉及5個單位，當中4個兩兩相對、中間相隔兩個單位，一戶再相隔兩個單位，前晚增3個單位，位於早前單位之間。另4樓、7樓及8樓分別增1人、3人和2人染疫。

張竹君稱，當局檢視相關確診個案資料，最早於11月20日病發的77歲翁於24日前往檢測，惟樣本質素不佳，於27日重新取樣，耽誤確診進度，其後老翁因25日病發的家人確診，於28日一同送院隔離治療。她說，患者病發後於社區逗留的時間較長，不排除出入時污染環境；又指若樓宇空氣不太流通，不排除造成短距離空氣傳播，致病毒擴散。

5樓3戶未能聯絡 警追查

大廈經過多次清洗，張竹君說，當局日前在該大廈採集的20多個環境樣本，全部檢測陰性。她說大廈約有3100名居民，防護中心於第一日檢測了1000個樣本，檢測承辦商亦化驗了1300個，昨早亦收到不少樣本，相信數目「差不多」，但仍要核對名單。她說5樓住戶較高危，政府前晚開始安排5樓住戶到檢疫中心，涉及98人，至昨早仍有3戶未能聯絡，已交警方追查。

有葵盛西邨8座住戶表示，近幾日出入人流減少，衛生情况有改善，但仍見有街坊逐層翻摷垃圾桶（見A2版）。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，住戶病發後逗留在社區的時間長，出入大廈時接觸公用設施，有傳播風險，若有居民摷垃圾，亦會將病毒揚開及帶到各樓層。

對於確診個案遍及不同樓層，8座居民需否強制檢測及禁足，張竹君表示要視乎用什麼界線以判斷何時需要禁足，至於鄰近單位或樓宇現個案是否有風險，她認為全部都有風險，因全港有很多個案，目前當局未有共識如何推行強制檢測及禁足。

馬鞍山錦豐苑5確診分佈高低層

此外，馬鞍山錦豐苑錦蕙閣累計5宗確診個案，涉及4個單位，張竹君指涉事單位樓層「有高有低」，坐向亦不同，她呼籲住戶盡早接受檢測。

（疫情第四波）