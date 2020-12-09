爆疫處所可封7日 禁足強檢 違者可囚半年 陳肇始：或葵盛西邨動用

修例昨刊憲 可轉移指定地點

陳肇始表示，根據「限制與檢測宣告」法律框架，如有相當數目新冠患者近期身處某處所，或有患者曾到訪某處所，而相當可能曾近距離接觸處所內相當數目的人，令該處所的人有重大感染風險，食衛局長可發出宣告，強制特定處所內所有人檢測並留在原處所，直至所有人有檢測結果才可離開，最長可禁足7日。若當局懷疑環境污染令處所的人增加感染風險，可將他們轉移至指定地點檢測或等候結果。

另據政府刊憲，政府亦可按需要，要求因有病徵求診、曾到較高風險的指明地方或接觸過受感染群組的強制檢測者，在有檢測結果前遵從防止疾病傳播規定，包括要求他們留在家中。

陳肇始稱，有關做法冀將傳播鏈擴散機率減至最低，但封鎖整幢大廈、一層或一處所，須視乎情况。至於發宣告前已自行離開處所的居民是否受約束，她承認「有走動是沒有辦法」，籲已離開者勿再走動。

委執法部門執行 提供食物物資

被問如何確保居民留家、是否派警員駐守，食衛局常任秘書長（衛生）陳松青表示，當政府在處所出入口展示宣告便即時生效，會委任公職人員包括執法部門執行宣告內容，屆時所有人不得出入處所，但有特殊需要，例如有緊急醫療需要者可申請離開，惟仍須遵守防疫規定。他說沒要求他們戴電子手環，但會定期追蹤，不遵守可被控。據政府刊憲，違者可判罰2.5萬元及監禁半年。

社署助理署長葉巧瑜表示，如封鎖時間逾12小時，社署會與民政事務總署支援有需要的居民，提供基本食物、熱飯餐、乾糧等物資，亦備存緊急救濟包如梳洗物品、睡袋。

被質疑沒封邨 張竹君：禁足未共識

許樹昌：邨民合作 不需強檢禁足

外界質疑政府沒封鎖葵盛西邨，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問到該邨多層住戶確診，需否實施禁足，她說要視乎用什麼界線考慮，又稱全港個案眾多，什麼情况下要禁足，目前未有共識。港府抗疫專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，專家與政府開會時曾討論如出現葵涌貨櫃碼頭、慈雲山、外傭中轉屋及第三波大量的士司機感染等爆發，可考慮強制檢測及配合禁足推行。他說落實措施涉及大量人力物力，目前葵盛西邨8座居民普遍合作，不需強制檢測及禁足。

晚禁堂食 再關美容體育等處所

另外，上周三收緊社交距離措施後，過去7日確診四度破百，其餘3日達高雙位數。政府昨宣布周四（10日）凌晨起再收緊措施，為期14天，至12月23日，包括晚上6時至翌晨4時59分禁止食肆堂食，維持食肆每枱限兩人，宴會減至20人（見表）。美容院、按摩院、體育處所及泳池須關閉，二人限聚令及口罩令不變。

明報記者

（疫情第四波）

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