學生會譴責中大報警為虎作倀 麥美娟：報警無不妥

校友聯署要求交代向國安處所交資料

當日中大遊行，中大保安全程拍攝。本報昨向中大查詢曾否提供有關片段及其他資料作為證據，中大沒正面回應，只稱正了解事件，由於案件已進入調查階段，不評論案件詳情。

中大學生組織聲明表示，中大主動報警，舉報自己的畢業生，行徑「令人髮指」，對此予以最強烈譴責，稱中大作為一間以人文精神、社會關懷見稱的高等學府，「非但沒有為社會的種種不公發聲，甚至屢屢為虎作倀，甘當殖民政權的白手套，打壓校園內僅存的自由」。

身為中大校董及校友的工聯會麥美娟則表示，校方報警處理並無不妥，校方除要確保校園內不會有違法行為，也要保障校園內守法的學生。她說言論自由的保障是在於不違反法律，「沒有人可以因為其身處某一個地方而不守香港法律」，如有人經常以此為藉口，是誤導年輕人，「請那些人不要再出言誤導」。

中大學生會前會長楊政賢亦與數名校友發起聯署，促請大學評級機構如 Quacquarelli Symonds(QS)及泰晤士高等教育等，應加入學術自由普遍狀况和大學保障言論自由的表現，作為評核香港各大學國際排名的標準。據昨晚聯署網頁顯示，暫有約250個簽署。

促QS等加入評言論自由表現

楊政賢：校內難再暢言 損學術自由

楊政賢稱，對中大報警感到非常憤怒，促校方交代曾向國安處提交的資料，包括曾否提供當日進出校園的師生資料予國安處，以及曾否協助國安處認人，又稱中大學生發起遊行並非新鮮事，對中大不盡力保障學術及言論自由感失望。他稱師生信任十分薄弱，中大報警做法一開，日後師生將難以於校內暢所欲言，無可避免地影響學術自由。

（港區國安法）