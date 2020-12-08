畢業生：原約定不喊光時港獨 無悔遊行

感不妥離隊 事後刪相丟配飾

中大畢業生A同學（化名）憶述，畢業禮前有人在Telegram發起校內遊行，當時有人呼籲大家投票決定遊行路線，但從沒就行動及口號作任何共識。他當日與10多名同學一同遊行，起初遊行起點港鐵大學站並沒太多人聚集，原以為只得寥寥十數人，便約定不叫「光時」口號，專心關注被內地扣押的12港人。遊行開始後，有人高叫「光復香港，時代革命」、「香港獨立」，群眾開始和應，後來更有人拉起「香港 唯一出路」的直幡，他與友人稍感不妥，已立即保持距離。

他中途離開了遊行隊伍，但沒料到事件後來極速發酵，他與友人已立即刪除有關相片，亦把當日所戴配飾丟棄。他說，沒料及國安處會如此快拘人，自己亦有可能被捕，但認為未必能定罪。他表示對中大報警十分驚訝，本以為中大是相對安全，沒料到翌日校方會帶領國安處人員「CU Hunt （中大定向）」。他說中大以往常出現的校內遊行，現在再也容不下，「原來（中大）真係跪晒」。

另一參與遊行的中大畢業生馮同學（化名）說，當時中大保安員沿途錄影，保安稱參與遊行的人或違反限聚令，勸他們盡快離開，惟據馮的記憶，保安沒警告參與者或干犯國安法。

錄影報警 感中大出賣「信錯校長」

他說事前曾預計遊行會出現「光時」及關於港獨的口號，「本身以為中大入面安全」，認為相關口號就算在校園出現，風險都沒那麼大，詎料校方派保安沿途錄影且報警。他批評中大主動報警荒謬，感覺校方出賣學生，「好似信錯校長」。

他說參與遊行的朋友都擔心，曾討論需否棄置當日所穿衣服，他則刪除手機在遊行期間拍下的照片。他說自己一定擔心，遊行時參與者戒備心低，不少人沒完全遮蓋容貌，自己亦僅戴口罩，倘查看傳媒拍攝片段，不難認出參與者。

明報記者

（港區國安法）