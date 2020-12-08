兩區議員被捕 判囚逾3月即失議席

警方昨稱被捕8人中，有3名學生另涉違反《港區國安法》的煽動分裂國家罪，當中暫不包括陳易舜、李嘉睿和楊子雋。國安法第35條規定，一經法庭判定違反有關國家安全的罪行，將即時喪失區議員等職務，並喪失參選或者出任上述職務的資格。

政府正研究就《基本法》第104條有關「公職人員宣誓」修例，未知會否涵蓋區議員。公民黨沙田區議員黃文萱表示，自民主派總辭後，公眾希望區議員具更多政治能量，但目前「紅線」不斷增加，行事風險亦上升，「政權的打壓追着區議員」，她統計約有三分之一區議員曾經被捕。黃說如今再談行事小心已沒有用處，她堅持不拆除議員辦公室內的「光時」標語，說自己無愧於心，相信有關文宣不觸犯國安法，不應讓政權以言入罪，「（政府）要砌辭都沒有辦法，猜不到紅線如何移動」。

堅持不拆議辦「光時」標語

黃文萱：猜不到紅線如何移動

至於日後會否繼續到衝突現場監察，黃文萱稱到場時不知事態會如何發展，說「如果濫捕已經成為事實」，她將交由法庭裁決。

（港區國安法）