中大遊行拘8人 3涉煽動分裂 警：拘捕行動繼續 大狀：遊行者有控國安罪風險

8人全涉未批准集結

涉煽動分裂3人非中大生 兩人16歲

警方國家安全處高級警司李桂華表示，上月19日中大把畢業禮改為網上舉行，當日凌晨中大校內有30處被人以油漆塗鴉及寫上港獨字句，當日中午有約90名身穿畢業袍及黑衣的人於校內遊行，從港鐵大學站起步，途經二號橋遊行至百萬大道，約1.5小時後解散，遊行期間有人揮動港獨旗幟及高叫港獨口號，中大校方曾就兩事報警。國安處調查後，昨早拘捕8名男子（16至34歲），涉嫌參與未經批准集結。

李桂華稱，被捕8人報稱學生、社工及區議員；當中3名與中大沒有任何關係的學生，曾於遊行中揮動港獨旗幟及高叫港獨口號，涉違反《港區國安法》的煽動分裂國家罪被捕。8人昨被扣查，國安處拘捕行動繼續。消息人士稱，被捕3名非中大生，其中兩人是中學生，均為16歲，另一人是香港專業教育學院學生。

李桂華又稱，昨早採取拘捕行動時，曾於其中一人的住所搜出攻擊性武器，但未透露是什麼武器，只稱與中大遊行案無關。

警：有證據基礎 未答是否中大交片

李桂華昨稱，警方拘捕行動「全部以證據為基礎」，被問到警方表示看到3人曾揮動港獨旗幟及呼喊港獨口號，是否中大向警方提供片段，李桂華稱「唔好話邊度提供」，稱當日網上直播及影片均為警方蒐證目標。

李嘉睿、陳易舜及楊子雋都是中大畢業生，昨早被警員上門拘捕後，分別被帶往警署扣查，他們的社交網站專頁均有發布相關消息。被捕8人同遭國安處人員搜屋。

黃宇逸：沒喊港獨也可被當支持

湯家驊：煽動分裂罪須證意圖

執業大律師黃宇逸稱，根據《公安條例》 ，「公眾地方」指公眾人士不論是憑付費或其他方式，於當其時有權進入或獲准進入的地方。他說，大學校園本來開放給公眾，有別於部分謝絕訪客的大學，中大當日容許公眾出入，有可能符合《公安條例》中的公眾地方，故參與遊行的人有可能違反「參與未經批准集結」。

至於參與者涉違煽動分裂國家罪的風險，黃宇逸說，有份叫口號或和應口號者，「風險一定有喺度」；如只參與遊行，沒叫港獨口號或手持港獨旗幟，風險雖然相對低一點，但根據普通法下的「共同犯罪計劃原則」，有可能被視為共同執行宣揚港獨計劃，「就算不是支持這個口號，都有可能被人當作是支持」。不過，他說雖然有關人等被捕風險高，但定罪門檻較拘捕及檢控門檻高，「刑事罪行必須毫無合理疑點……而警方只需有合理懷疑已經可以拘捕」。

行會成員、資深大律師湯家驊認為，其他參與遊行者是否觸犯煽動分裂國家罪，必須證明是否有犯罪意圖，例如是否主動組織及策劃相關行動，若同行者對行動不知情，或未能證明其有犯罪意圖，則不算違反港區國安法，稱一般市民毋須太擔心。但他強調不代表鼓勵市民參與相關活動，以免要承受不必要的風險。

港區國安法第20條列明分裂國家罪，第21條列明任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施第20條規定的犯罪，即屬犯罪。煽動分裂國家「情節嚴重的」處5年以上，10年以下有期徒刑；「情節較輕的」處5年以下有期徒刑。

（港區國安法）

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