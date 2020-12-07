觀塘油麻地兩酒店 檢疫密切接觸者

【明報專訊】本港新冠病毒疫情嚴峻，須檢疫的密切接觸者大增，政務司長張建宗昨稱政府已徵用3間酒店作檢疫用途。繼荃灣絲麗酒店成為指定檢疫酒店後，政府發言人昨接受查詢時證實，計劃12月7日及12月9日起啟用觀塘帝盛酒店及海景絲麗酒店作密切接觸者檢疫酒店，提供約630間房間。
竹篙灣1700單位 本周陸續啓用
政府發言人稱，物色檢疫酒店時已詳細考慮酒店設施是否符合要求，包括整體設施、房間數量，能否符合感染控制等要求，確保不會對社區構成風險，荃灣絲麗酒店則提供約400間房。
張建宗昨在網誌表示，政府已徵用3間酒店作檢疫用途，提供約1000個檢疫單位，令檢疫中心總容量增至約3500個，竹篙灣第三期設施1700個檢疫單位已竣工，本周起分批啟用。
觀塘帝盛酒店：供每天三餐
位於觀塘鴻圖道的觀塘帝盛酒店昨回覆，將為沒病徵的密切接觸者提供基本酒店服務及每天三餐膳食，酒店將安排所有客人入住其他酒店，並為受影響客人安排專車送至新酒店，過程嚴格遵從衛生防護中心指引，為客人提供整套保護裝備，包括頭套、面罩、口罩、手套和保護衣。位於油麻地上海街的香港海景絲麗酒店截稿前沒回覆。
另外，周五起違反限聚令、口罩令、強制檢測令的定額罰款將由2000元增至5000元，張建宗表示，會加強巡查及嚴厲執法，如守法情况未如理想，不排除進一步加強罰則。張建宗又稱，自發出強制檢測公告後，截至12月4日超過5600人檢測後將結果通知政府，並已透過社區檢測中心找出122宗初步確診。