促機場補漏防返港潮 袁國勇籲靜度聖誕

機管局：加強消毒安檢膠盆

機管局回覆稱，已採納相關建議，會加強清潔消毒旅客於安檢程序用的膠盆，提醒及確保旅客提取行李後用酒精清潔寄艙行李表面。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨在商台《政好星期天》表示，倘做足今年7月的防疫措施，疫情可控制，不擔心疫情會失控；假如社區及防止輸入個案的措施做到滴水不漏，個案可望清零。他在節目後說，如盡快做所有有效措施，相信7至14天後確診數字會下跌。至於需否全日或晚市禁堂食，他說目前無法預測，政府與業界亦有困難。他說若未沒做好外防輸入措施，或會有來自歐美的病毒株致下一波疫情。

袁籲做足7月防疫措施 疫情可控

袁國勇表示，市民應預期「要過一個安靜和平、心裏面有喜樂的聖誕 」，籲市民勿到酒吧、食肆慶祝。他估計聖誕假期約兩萬留學生回港，除要設指定檢疫酒店，他提到政府給予入境者兩小時時限回家，但有些人住址較接近機場，建議時間上更有彈性，適當時間要啟動檢疫手環。

他透露曾到機場視察，發現有不少防疫漏洞須改善。他舉例，機場安檢時如該人或隨身物品帶病毒，會污染放物品的膠盆造成傳播，建議每次消毒膠盆才讓下一人使用。處理行李箱的工作人員倘接貧沾有病毒的行李，再接觸其他行李，亦有傳播風險。

部分名人拒供接觸史 追蹤添難

另外，袁國勇稱目前衛生防護中心追蹤個案效率不高，今次較多患者來自高收入階層，聽聞部分名人不肯講接觸過哪些人，增加追蹤難度。他指私家醫生可強制有病徵者檢測後，由此檢測到的陽性比率由約0.4%增至1.35%，顯示措施有效找出確診者。

（疫情第四波）