電腦系統無入資料 油麻地中心 驗出陽性找不到人

未獲通知陰性者 當局籲再社區採樣

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，一名屬高危群組的市民12月4日上午到梁顯利社區中心採樣，樣本結果呈陽性，當局卻未能於政府電腦系統找到病人資料，未能通知。衛生防護中心呼籲，當日上午曾到油麻地社區檢測中心採樣，至今未收到手機信息陰性結果者，盡快再到社區檢測中心採樣。

許樹昌憂病人不現身「可感染好多人」

歐家榮又表示，採樣前一般先在電腦系統輸入姓名、電話和身分證號碼，目前未知資料未能上載原因，人員正在調查。

政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌批評，未獲通知的確診者可能正在社區播毒，據他理解，檢測中心要先登記受檢測者的身分證，才能把指定條碼貼在樣本瓶上採樣，不能理解資料消失原因，呼籲當局和承辦商檢視電腦系統和流程中走漏原因和改善，否則「你（檢測中心）今次走漏一個，下次就有下一個」。許續說，「點解社區咁多隱形傳播鏈？就係因為咁！病人帶病毒不自知，如果佢持續唔現身，可以製造好多隱形傳播鏈，感染好多人」，呼籲當事人要回去重做檢測。

漏送病人唾液化驗 九龍中聯網致歉

公立醫院門診亦再次出現漏送樣本化驗。九龍中醫院聯網栢立基普通科門診診所12月1日收集26名病人的深喉唾液樣本，原準備送化驗，診所職員誤把其中3樣本放入後備收集箱，結果未送往化驗室。涉事一名病人12月4日致電診所查詢結果，職員調查後發現有3樣本一直留在後備箱；診所已聯絡受影響3名病人重新交樣本，全部化驗結果呈陰性。九龍中醫院聯網就事件致歉，稱會避免同類事件再發生。

（疫情第四波）