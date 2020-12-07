亞博3員染疫 兩館撤百檢疫者 曾照顧方樹泉檢疫院友 防護中心料工作時感染

【明報專訊】亞博館社區檢疫設施昨有3名工作人員染疫，5號館一名復康幹事確診及一名社署外判護理員初步確診，7號館另有一名護理員初步確診，須撤離兩館約百檢疫者，3人曾照顧其後確診的東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍（下稱方樹泉）的檢疫院友，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信他們較大可能工作時受感染，已即時加強工作人員感染控制培訓。
社署外判護理員保護衣有破損
10月30日起在亞博5號館任職復康幹事的41歲男子昨確診，12月3日呈陽性，沒病徵，源頭不明，工作會接觸檢疫者包括方樹泉院友。5號館一名社署外判護理員初步確診，12月2日病發，5日最後上班，稱曾照顧一名事後確診的方樹泉院友時，保護衣有破損。護理員帶回當時離開位置的院友，或因此令保護衣鬆脫。
7號館一名護理員初步確診，11月30日及12月1日工作曾接觸方樹泉院友，12月4日病發，翌日最後上班。兩護理員工作期間有戴口罩、保護袍、面罩等。
歐家榮表示，因3名工作人員染疫，暫將5號與7號館約百檢疫者撤離至3號館，兩館逾百工作人員須檢測，呈陰性才可上班。他說會檢視過去一兩周有否護理人員工作期間保護衣曾破損，如有則可能須檢疫。他說3人不相熟，唯一共通點是曾接觸其後確診的檢疫者，不少方樹泉院友送檢疫後確診。
許樹昌：確診檢疫者病毒量應很高
中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，殘疾院舍院友個人衛生一般較差，可能有吐痰、咳嗽無掩口鼻，加上如工作人員無做足個人衛生，例如吃飯後重戴同一口罩時觸及受污染的表面等。他呼籲照顧這類高危檢疫者時，職員要特別小心個人衛生。許稱如3人不相識，反映確診檢疫者病毒量應很高，很可能3人分別從工作感染，非互相感染。他擔心外判護理員未正式受訓、未必熟悉防感染措施，應加強工作前培訓。
瑪嘉烈男護初確 聯合男病人確診
另外，歌舞群組昨多18人確診，5宗涉東華三院何玉清翠柳頤庭。瑪嘉烈醫院深切治療部一名男護士初步確診，最後12月3日上班，翌日病發並到天水圍醫院求醫。他傳染期內照顧新冠病人，有穿合適防護裝備，一名曾共膳同事須檢疫。該護士的母親11月30日病發，12月3日初步確診，兩人12月1日共膳，當局相信他社區感染可能較高。
聯合醫院77歲男病人確診，上周五晚發燒及咳到急症室，先入住內科收症病房，周六轉至內科及老人科病房，驗出陽性後轉到隔離病房，9名曾同房病人須檢疫，呈陰性。