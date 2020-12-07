亞博3員染疫 兩館撤百檢疫者 曾照顧方樹泉檢疫院友 防護中心料工作時感染

社署外判護理員保護衣有破損

10月30日起在亞博5號館任職復康幹事的41歲男子昨確診，12月3日呈陽性，沒病徵，源頭不明，工作會接觸檢疫者包括方樹泉院友。5號館一名社署外判護理員初步確診，12月2日病發，5日最後上班，稱曾照顧一名事後確診的方樹泉院友時，保護衣有破損。護理員帶回當時離開位置的院友，或因此令保護衣鬆脫。

7號館一名護理員初步確診，11月30日及12月1日工作曾接觸方樹泉院友，12月4日病發，翌日最後上班。兩護理員工作期間有戴口罩、保護袍、面罩等。

歐家榮表示，因3名工作人員染疫，暫將5號與7號館約百檢疫者撤離至3號館，兩館逾百工作人員須檢測，呈陰性才可上班。他說會檢視過去一兩周有否護理人員工作期間保護衣曾破損，如有則可能須檢疫。他說3人不相熟，唯一共通點是曾接觸其後確診的檢疫者，不少方樹泉院友送檢疫後確診。

許樹昌：確診檢疫者病毒量應很高

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，殘疾院舍院友個人衛生一般較差，可能有吐痰、咳嗽無掩口鼻，加上如工作人員無做足個人衛生，例如吃飯後重戴同一口罩時觸及受污染的表面等。他呼籲照顧這類高危檢疫者時，職員要特別小心個人衛生。許稱如3人不相識，反映確診檢疫者病毒量應很高，很可能3人分別從工作感染，非互相感染。他擔心外判護理員未正式受訓、未必熟悉防感染措施，應加強工作前培訓。

瑪嘉烈男護初確 聯合男病人確診

另外，歌舞群組昨多18人確診，5宗涉東華三院何玉清翠柳頤庭。瑪嘉烈醫院深切治療部一名男護士初步確診，最後12月3日上班，翌日病發並到天水圍醫院求醫。他傳染期內照顧新冠病人，有穿合適防護裝備，一名曾共膳同事須檢疫。該護士的母親11月30日病發，12月3日初步確診，兩人12月1日共膳，當局相信他社區感染可能較高。

聯合醫院77歲男病人確診，上周五晚發燒及咳到急症室，先入住內科收症病房，周六轉至內科及老人科病房，驗出陽性後轉到隔離病房，9名曾同房病人須檢疫，呈陰性。

明報記者

（疫情第四波）