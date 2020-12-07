再一地盤爆疫 當局籲停工檢測

啟德地盤 疑關連日出康城工地

中心又表示，日出康城地盤群組亦增9名確診者，當中包括4名工人及5名密切接觸者，至今群組有45個案，涉及32名工人及13名密切接觸者。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，「地盤工邊度有工開就去邊，唔會返定一個地方，加上未必戴好口罩，又會除口罩食煙，係高風險行業。」許強調，出事地盤所有員工都要接受檢測。

銅鑼灣餐廳「園中鴨子」昨再增一廚師確診及兩廚師初步確診，餐廳已有3宗確診個案，包括兩廚師及一名到訪餐廳工作的人。美心回覆共涉5名廚房部員工，餐廳12月3日已停業至另行通知，員工將做檢測，分店亦已徹底清潔和消毒。

兩警中招 一駐九龍城裁判法院

一名駐守九龍城裁判法院的54歲男警員及一名駐守新界指揮及控制中心的48歲男警長確診。警方稱等候衛生署評估及建議前，與兩人可能有緊密接觸的警員及文職人員，均已安排在家工作及檢測。一名駐守牛頭角救護站的救護隊目亦確診，12月4日最後夜班當值。消防處已為救護站設施及確診人員曾接觸工具和救護車徹底消毒。

此外，一田沙田店家品部員工（非品牌專櫃推廣員），以及一田觀塘店壽司專櫃員工亦初步確診，兩店暫停營業，所有員工做檢測。

（疫情第四波）