防護中心失守 4人初步確診

3屬家居檢疫組 中心大樓上班

衛生防護中心昨晚公布，家居檢疫小組3名人員初步確診，3人於衛生防護中心大樓4樓工作，分別是一名於小組兼職的救護隊目，及兩名全職的退休救護隊目。他們於小組負責接聽家居及酒店檢疫者的查詢，日常工作毋須接觸公眾，最近一次當值日期分別為12月1日、5日及6日。

兼職員工11月27日履行其正職救護工作時，曾接載一名確診病人。消息稱，上述最少兩人近期曾一同用膳，3人與衛生防護中心總監黃加慶、傳染病處主任張竹君、傳染病處首席醫生歐家榮非同地點工作。

港口衛生科初步確診的女職員於港珠澳大橋香港口岸管制站工作，負責協助入境旅客填寫電子健康申報表。她是一個確診個案的密切接觸者，最近一次當值為11月28日。據了解，其密切接觸者曾到訪出現集體感染個案的食肆。

衛生防護中心表示，涉及的工作地點已全面消毒，並安排與他們共同當值的人員在家工作和接受病毒測試。

（疫情第四波）