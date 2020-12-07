鄰居憂心噴消毒液 有住客拖篋走

【明報專訊】葵涌葵盛西邨第8座確診個案升至12人，分別居於5樓5個不同單位，衛生署昨晚派員到場將密切接觸者送往檢疫中心，最少兩名疑似出現病徵住客需送院；亦有職員向居民派發樣本瓶檢測。有同層居民在單位外噴灑消毒液，出入住客戴手套及穿透明雨衣加強防護，亦有人帶同行李篋乘的士離開。
兩人疑現病徵送院
密切接觸者檢疫
葵盛西邨第8座與第9座相通，組成L形長走廊，樓高25層，每座一層44個單位，大廈有10部升降機，分別停單、雙數樓層。衛生署車輛昨晚到場接走確診個案的密切接觸者，送往檢疫中心。另外，最少兩名住客出現疑似病徵，由穿全身保護裝備的救護員陪同，登上救護車送院檢查。
有職員昨晚在8座升降機大堂向居民派發深喉唾液樣本瓶，亦有工人消毒清潔公用地方。區議員在大廈地下以擴音器向居民稱，政府相關部門今早將於8座對開社區會堂為居民檢測。
有居於5樓的居民表示擔心受感染，現時只有加強在單位走廊噴灑消毒液，做足個人防護。兩女子及一男童昨晚帶同數袋物件及行李篋離開8座，被記者追問是否到親友寓所暫住時不發一言，只是點頭。居民傅女士表示，大廈多人確診，加上出入寓所要乘搭單數樓層升降機，故非常擔心受感染，盼盡快做病毒檢測；如確診人數仍升，她會考慮搬往親友寓所暫避。