鄰居憂心噴消毒液 有住客拖篋走

兩人疑現病徵送院

密切接觸者檢疫

葵盛西邨第8座與第9座相通，組成L形長走廊，樓高25層，每座一層44個單位，大廈有10部升降機，分別停單、雙數樓層。衛生署車輛昨晚到場接走確診個案的密切接觸者，送往檢疫中心。另外，最少兩名住客出現疑似病徵，由穿全身保護裝備的救護員陪同，登上救護車送院檢查。

有職員昨晚在8座升降機大堂向居民派發深喉唾液樣本瓶，亦有工人消毒清潔公用地方。區議員在大廈地下以擴音器向居民稱，政府相關部門今早將於8座對開社區會堂為居民檢測。

有居於5樓的居民表示擔心受感染，現時只有加強在單位走廊噴灑消毒液，做足個人防護。兩女子及一男童昨晚帶同數袋物件及行李篋離開8座，被記者追問是否到親友寓所暫住時不發一言，只是點頭。居民傅女士表示，大廈多人確診，加上出入寓所要乘搭單數樓層升降機，故非常擔心受感染，盼盡快做病毒檢測；如確診人數仍升，她會考慮搬往親友寓所暫避。

（疫情第四波）