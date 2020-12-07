屋邨一層12確診 派樽不強檢 葵盛西邨疑環境污染 專家：自願檢測難阻疫擴

明報記者

本港昨新增95宗確診，本地87宗，輸入8宗；本地個案中，51宗與早前個案有關，36宗源頭不明，同日超過50宗初步確診。為院舍院友檢疫的亞洲博覽館內，有3名職員染疫；衛生防護中心亦有4名職員初步確診，其中一人為港珠澳大橋香港口岸管制站工作的港口衛生科人員（另見稿）。

中招5戶無互訪 1涉歌舞群組

公共屋邨葵盛西邨出現爆發，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，個案全居於葵盛西邨第8座5樓，12宗個案涉同層5個單位，當中最大家庭群組涉及一單位有4名家庭成員染疫。

稱同層局部傳播 當局未擬撤離限探訪

葵盛西邨8座5樓長形走廊兩邊共有44個單位。歐家榮表示，其中一單位涉歌舞群組，5個家庭不相熟、無互相探訪，5個單位分散、位置不集中，很大可能是5樓環境污染致傳播。歐續稱，會向8座居民派樣本瓶，希望所有居民盡快檢測。他又表示，目前觀察未有如青衣長康邨康美樓般「垂直傳播」或空氣傳播，限於同層局部傳播，暫未計劃強制全大廈居民檢測，但如其他樓層出現更多個案，不排除強制全廈檢測；目前未考慮強制檢疫同層者、撤離或限制探訪。

許樹昌：居民外出增播疫風險 應快驗

昨晚現場所見，有人拖行李篋離開葵盛西邨8座（另見稿）。呼吸系統專科醫生梁子超表示，過往疫廈例子已證明，居民可能擔憂染疫風險而離開，或將病毒帶去其他社區，批評當局一直無吸收防疫漏洞的教訓，目前只做自願檢測「已經太遲」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調，「千祈唔好拖篋走，拖篋走仲大可能將病毒散出去，帶去親戚朋友度仲衰。趁有機會免費驗，就驗咗先」。

許樹昌估計，部分確診住戶可能個人衛生較差，例如無戴口罩咳嗽，其飛沫污染電梯按鈕、信箱等致傳播。由於個案暫限於同層住戶，未見廣泛傳播，相信居民見到近日多宗個案會自願接受檢測，但如有住戶未來兩日都不接受檢測，可能要考慮強制；一旦發現全廈多層出現不少個案，恐現廣泛污染和傳播，屆時可能要考慮全幢檢疫。

梁子超：未見「垂直傳播」亦屬爆發

對於當局認為爆發限於5樓，未見垂直傳播，目前無計劃強制檢測，梁子超批評無論橫向或垂直傳播、是否涉及喉管都屬爆發，都應強制5樓居民檢測待行，否則5樓居民在有結果前進進出出，增加其他居民感染風險；其他居民亦應在24小時內盡快做檢測，讓當局評估爆發程度，以決定下一步工作。梁續說，如有居民在醫院或院舍工作，亦應先在家工作直至有檢測結果。

衛生防護中心昨晚在8座派樣本瓶給居民作深喉唾液檢測，居民今日可交樣本到大廈大堂，政府並已安排檢測承辦商華大基因，今日在葵盛社區會堂免費為8座居民作咽喉及鼻咽拭子檢測，又呼籲居民在獲知檢測結果前留在家中，免增社區感染風險。房屋署表示已在有關的公共地方全面清潔和消毒。

昨日確診的本地個案，源頭不明佔比例達近38%，見近3個月新高。許樹昌表示，源頭不明個案比例超過兩成已令人擔心，反映社區隱形傳播鏈廣泛，「有咁大量隱形傳播，個案唔會跌得快」，再促請各界盡量在家工作，減少社區人流，否則難截斷傳播。

（疫情第四波）

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