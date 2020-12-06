湯家驊：攻擊個別法官不構成違國安法

攻擊司法制度

或涉破壞政權機關依法履職

律政司表示，港區國安法清晰訂明，任何人組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能，即屬犯罪。湯家驊表示，司法機構屬建制內的設施或機構，屬於「香港特區政權機關」，破壞或攻擊整個司法制度，構成違反港區國安法。被問及哪些具體行為屬「攻擊司法制度」，湯說不能一概而論。

哪些行為屬「攻擊司法制度」

湯：不能一概而論

湯指出，恐嚇法官可構成刑事或民事藐視法庭，或刑事恐嚇，但單單攻擊個別法官便違反港區國安法，「似乎不是我想像中的情况」。他又稱，法庭、法官及其判決可以批評，但要基於事實，以及理性批評。

根據港區國安法，「破壞香港特區政權機關依法履行職能」，如屬「首要分子」或「罪行重大的」，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑；「積極參加的」，處3年以上10年以下有期徒刑；「其他參加的」，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。根據《裁判官條例》，在裁判官席前作出具侮辱性的行為，最高可被判處10,000元罰款及6個月監禁。而根據《刑事罪行條例》，刑事恐嚇最高可被判監5年。

律政司亦提到，為禁止對司法人員及其家屬非法和故意的「起底」行為、恐嚇、煩擾或威脅，律政司已向法庭申請禁制令，高等法院原訟法庭亦已批准臨時禁制令，禁止任何人非法和故意地從事該等行為，任何違反臨時禁制令者，有可能干犯藐視法庭。翻查資料，蘇惠德較早前已被人起底，其資料被人放在Telegram上，包括住址、電話、身分證號碼、出生日期、家人資料等，職業則被寫上「香港親中法官」。

（港區國安法）