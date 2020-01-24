「炸死你老婆仔女」 國安法官蘇惠德收恐嚇 事發前拒黎智英保釋 律政司籲停攻擊司法制度

致電法院辦公室 暫無人被捕

律政司昨發聲明表示，司法人員因履行司法職能，被人惡意恐嚇會傷害其家庭成員，以企圖影響法庭的裁判，特區政府以至任何一個法治社會都不會姑息，警方必定嚴正執法，務求將不法分子盡早緝拿歸案，確保社會安寧。律政司又稱，對於近日法庭裁決遭受本地以至海外社會無理批評，強烈呼籲社會上所有人必須停止以任何手段攻擊司法制度，有關行為可能觸犯法例以及港區國安法，並稱港區國安法清晰訂明，任何人組織、策劃、實施或參與實施以武力、威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞香港特區政權機關依法履行職能，即屬犯罪，任何人都不應以身試法。

司法機構高度關注 警列刑事恐嚇

司法機構發言人回覆查詢表示，事件已由警方跟進，司法機構不適宜評論。司法機構稱高度關注事件，重申法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺的精神，維護法制，主持正義；公眾如不滿意判決或判刑，有上訴機制處理。

警方表示，上周四接報西九龍裁判法院一司法部辦公室上午接獲電話恐嚇，案件列刑事恐嚇，交深水埗警區刑事部跟進，暫未有人被捕。翻查資料，當日早上，蘇官在西九龍裁判法院處理黎智英涉向管理工業邨的科技園隱瞞近1980萬元租金收入案件，蘇官在庭上拒絕黎的保釋申請。據悉，恐嚇事件發生於黎被判還押候審之後，電話由蘇官秘書接聽。

立法會議員梁美芬形容電話內容不止恐嚇蘇官，更聲稱會對其家人子女構成生命威脅，她強調司法機構乃香港法治最後的堡壘，強烈譴責事件。律師會會長彭韻僖對事件感震驚，稱利用此種非法行為嘗試影響法庭的判決，不單是對法治的挑戰，更是嚴重的刑事行為；對任何影響法庭獨立運作的行為，本港市民應該零容忍，促請政府依法嚴肅跟進。

曾拒譚得志鍾翰林唐英傑保釋

蘇官今年1月獲任命為總裁判官，其後獲特首委任為裁判法院負責處理危害國家安全犯罪案件的6名「指定法官」之一，7月在庭上確認收到聘書。除黎智英涉欺詐案，蘇官亦處理上月人民力量副主席譚得志被控發表煽動文字等13項控罪的案件，蘇官其後批准控方新增一項「串謀發表煽動文字罪」，案件轉交區域法院由另一名指定法官處理，並定於明年5月開審，譚繼續還押。

10月底，學生動源前召集人鍾翰林被指在港區國安法實施後仍在社交平台宣揚港獨、發起聯署制裁本港官員等，涉違反港區國安法，被控分裂國家罪，另被起訴《刑事罪行條例》下的「串謀發布煽動性刊物」及「洗黑錢」等罪。蘇官拒絕鍾的保釋申請，下令將他還押至明年1月7日訊。另外，23歲唐英傑涉於7月1日駕駛插上「光復香港，時代革命」旗幟的電單車，在灣仔撞向執勤警員，其後被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，蘇官亦在庭上拒絕唐的保釋申請。

明報記者

（港區國安法）