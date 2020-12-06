許智峯流亡 一家戶口被凍 林卓廷斥「抄家」打壓 湯家驊：看不到犯國安法證據

警方昨晚回應查詢時，並無回應是否凍結了許的有關戶口。保安局前日表示，有報道稱有人去年底曾發起眾籌，強調如涉欺詐或洗黑錢等罪行，執法部門會嚴肅依法處理。該局昨晚被問是否知悉警方曾否作出凍結戶口行動，至截稿前沒回覆。

許：數百萬存款屬「救命錢」

匯豐：請與警方查詢

匯豐發言人回應稱，「我們不能評論相關帳户的事宜。無論在哪個市場營運，我們都必須符合當地的法律法規。有關個案的情况請與警方查詢」。中銀香港則表示沒有回覆。

根據《港區國安法》第43條，警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時，警方等執法部門對用於或者意圖用於犯罪的財產、因犯罪所得的收益等，可予以凍結，申請限制令、押記令、沒收令以及充公。

對於許智峯有否涉及港區國安法的可能，湯家驊表示警方必須有證據證明，許及其家人的財產是用於犯罪或因犯罪所得，他說目前看不到有證據顯示許干犯國安法。

許智峯料警要求凍結 警：不評論

替許智峯安排丹麥外訪行程的團體負責人Thomas Rohden昨晚在Twitter表示，許及其家人的銀行戶口遭凍結。許智峯其後透過WhatsApp向本報記者確認事件，表示前日網上銀行仍操作正常，但昨日不能在網上處理積蓄，得悉戶口被凍結。他說自己、妻子及父母的戶口共有數百萬元存款，是畢生積蓄，他離港前未有調動金錢到離岸戶口。他相信戶口遭凍結是由警方要求，暫未索取法律意見為何警方可凍結他及家人的戶口，以及如何解凍。

本報昨晚向警方查詢基於什麼理由凍結有關戶口、法律理據、涉及多少資產，警方沒回答或澄清，表示不評論個別個案或報道。警方又稱，強烈譴責任何罪犯企圖逃避法律責任的行為，會根據案件實際情况，循不同途徑追查在逃疑犯下落，並將其緝拿歸案。

許去年曾眾籌作私人檢控

湯：如干犯洗錢有權申凍戶

本報亦追問保安局是否知悉警方曾否作有關行動、事件是否牽涉港區國安法，至截稿前未獲回覆。保安局前日發聲明，不點名嚴厲譴責有人棄保潛逃，稱執法部門會全力將逃犯緝拿歸案，並表示有報道稱有人去年底曾發起眾籌，強調如涉欺詐或洗黑錢等罪行，執法部門會嚴肅依法處理。

許智峯去年12月發起眾籌，目標在4個月內籌330萬元，以私人檢控追究警方濫暴等。他今年1月中表示已有7624人捐款，籌得338萬元。湯家驊認為，許智峯在港所犯罪行及其潛逃的行為，應不足以被凍結銀行戶口。他稱一般而言，若某人干犯洗黑錢罪行，警方才有權向法庭申請凍結涉事者的銀行戶口，若「黑錢」曾存於其家人戶口，警方有權申請同時凍結涉事者及其家人的戶口。湯說許智峯雖身在外地，但仍可透過律師向法庭申請解除凍結戶口。記者兩度問及凍結戶口是否與眾籌的錢有關，許智峯均未有回應。

林卓廷表示，警方要凍結市民戶口，須有非常強的法律基礎，而許在港干犯的罪行全部與金錢無關，是涉及抗爭的刑事罪行，質疑警方以「連坐法」打壓異見分子。立法會金融界議員陳振英表示，銀行須遵從警方通知凍結戶口，毋須來自法庭命令，而銀行不會知道凍結的戶口與哪宗案件有關。

倘4個月缺席會議 將失區議員資格

另外，民政事務局長徐英偉昨早接受商台《政經星期六》訪問，表示未收到許智峯辭任區議員的資訊，外界關注區議員辦事處的公帑開支會否非用於服務市民，而按《區議會條例》，許作為民選議員，倘連續4個月無出席會議，而且無在限期完結前取得區議會同意，會喪失議員資格。

明報記者

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