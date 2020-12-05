斥政府漏招業界埋單 酒吧業：或覆核停業令

酒吧因第四波疫情再停業，錢雋永批評，政府防疫漏洞致歌舞群組大爆發，卻要酒吧業「埋單」，現時每日確診數字高企，難以相信政府能在短時間內控制疫情。

農曆年後或一半酒吧結業

錢續說，「酒吧業好擔心」，老闆及員工手停口停，盼政府參考餐飲處所（社交距離）補貼計劃提供賠償，以助支付員工薪金。他透露，若業界走投無路，最後一步或會司法覆核政府的停業決定。

酒吧東主盼政府補貼

擁有3間分店的酒吧東主Joe表示，店內有10多名全職員工、逾20名兼職員工，現時每月蝕15萬至20萬元，若聖誕節不能開業，恐損失100萬元，長此下去可能關閉一至兩間分店。他旗下一間有食肆牌的酒吧嘗試轉型做外賣店，可惜生意欠佳，勉強只能支付員工半糧，盼政府補貼業界。

育有兩名女兒的酒吧經理阿祖表示，自己是家中經濟支柱，原本底薪2萬元，因營業時間縮短要出「八折糧」，酒吧停業更是收入銳減，儲蓄所剩無幾，每月依靠向親戚借1萬元過活，「自己都不好意思，親戚也有家庭，但走投無路」。他曾試轉行，但其他行業亦縮減人手，現只盼盡早重開酒吧。

（疫情第四波）