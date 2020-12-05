薄被無暖風機 竹篙灣老幼檢疫者寒夜捱凍

【明報專訊】近日天氣轉冷，新界、離島氣溫更低。有新冠病毒確診者的77歲父母及10歲兒子須檢疫，前日被送往竹篙灣檢疫中心，但一間房僅得一張薄被，不夠同房的婆孫保暖，又無法取得暖風機，其父更發燒。衛生署被質疑安排不當，導致老人家未能禦寒。
房間僅一薄被一枕頭
七旬老人發燒送院
周一初步確診感染新冠病毒的陳女士（化名），翌日被送到亞博，其同住雙親及兒子數天後被送到竹篙灣檢疫中心，三人分兩房檢疫；婆孫同住，但其子的內衣褲等放在外公行李，二人分房後不能再見，也不能夠轉交衣物，導致兒子一度未能換內衣褲。
陳又稱，兒子表示房有兩張牀，但只有一張薄被及一個枕頭，其母曾問職員能否提供暖風機，獲回覆「無晒」。
據天文台資料，赤鱲角前晚氣溫13至15℃，陳女士十分無助，只好向青衣南區議員郭子健求助，郭趕至竹篙灣送棉被。陳又另請上司昨早助買暖風機送到竹篙灣，她昨上午11時收到民安隊電郵，表示「如果你願意，我們今（昨）日下午可以送來暖風機」。陳女士斥「竹篙灣係鐵皮屋，咁凍又無被，唔病都變有病啦！」她質疑為何不能安排老人家住其他檢疫設施。
只提供2G電話卡 子無法網課
陳女士稱，竹篙灣信號接收極差，兒子及雙親僅獲發2G電話卡，「打電話畀佢哋會好窒，聽唔清楚佢哋講乜」，兒子也無法「Zoom」上課。另外，其父前晚喉嚨痛，昨更發燒，但無奈通訊不良，她昨午始知父親被送往瑪嘉烈醫院。
郭子健稱，擔心上述個案或不是個別例子，「竹篙灣信號差，擔心有檢疫者無法聯絡外界」，衛生署應預備好禦寒物資。
區議員憂非個別例子
衛生署：有足夠物資
衛生署回應表示，民安隊收到檢疫者要求會盡速回應，惟這兩天疫情嚴峻，新入住者多，抱歉未必能及時回應；竹篙灣檢疫中心備有足夠厚被、額外被子、暖風機及額外電話卡，如有需要或盼家人送物資，可向駐場職員提出。
該署又稱，竹篙灣單位的空調均設冷暖溫度調節功能，檢疫者可自行調校，或向職員求助。