薄被無暖風機 竹篙灣老幼檢疫者寒夜捱凍

房間僅一薄被一枕頭

七旬老人發燒送院

周一初步確診感染新冠病毒的陳女士（化名），翌日被送到亞博，其同住雙親及兒子數天後被送到竹篙灣檢疫中心，三人分兩房檢疫；婆孫同住，但其子的內衣褲等放在外公行李，二人分房後不能再見，也不能夠轉交衣物，導致兒子一度未能換內衣褲。

陳又稱，兒子表示房有兩張牀，但只有一張薄被及一個枕頭，其母曾問職員能否提供暖風機，獲回覆「無晒」。

據天文台資料，赤鱲角前晚氣溫13至15℃，陳女士十分無助，只好向青衣南區議員郭子健求助，郭趕至竹篙灣送棉被。陳又另請上司昨早助買暖風機送到竹篙灣，她昨上午11時收到民安隊電郵，表示「如果你願意，我們今（昨）日下午可以送來暖風機」。陳女士斥「竹篙灣係鐵皮屋，咁凍又無被，唔病都變有病啦！」她質疑為何不能安排老人家住其他檢疫設施。

只提供2G電話卡 子無法網課

陳女士稱，竹篙灣信號接收極差，兒子及雙親僅獲發2G電話卡，「打電話畀佢哋會好窒，聽唔清楚佢哋講乜」，兒子也無法「Zoom」上課。另外，其父前晚喉嚨痛，昨更發燒，但無奈通訊不良，她昨午始知父親被送往瑪嘉烈醫院。

郭子健稱，擔心上述個案或不是個別例子，「竹篙灣信號差，擔心有檢疫者無法聯絡外界」，衛生署應預備好禦寒物資。

區議員憂非個別例子

衛生署：有足夠物資

衛生署回應表示，民安隊收到檢疫者要求會盡速回應，惟這兩天疫情嚴峻，新入住者多，抱歉未必能及時回應；竹篙灣檢疫中心備有足夠厚被、額外被子、暖風機及額外電話卡，如有需要或盼家人送物資，可向駐場職員提出。

該署又稱，竹篙灣單位的空調均設冷暖溫度調節功能，檢疫者可自行調校，或向職員求助。

（疫情第四波）