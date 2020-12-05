拒付款寧上庭 被控者：告票淪打壓工具

【明報專訊】警方屢被批評濫發限聚告票，今年4月21日、即7．21事發9個月當日，黃先生（化名）獨自在元朗買外賣時，被警方以違反「限聚令」票控，他堅稱當時只有自己一人，拒付定額罰款，案件現定於平安夜（24日）再上庭，黃稱「律師費可能多過2000元，都要抗辯到底」。黃先生認為，增加定額罰款金額最終只會淪為政治打壓工具，非作防疫之用。
警：至今發6995張 0.5%獲撤
警方回覆本報查詢表示，截至周四（3日），警方發出6995張違反限聚令的定額罰款通知書，共5478張已交罰款，警方接獲686宗要求撤回的申請，審視後撤回32張罰款通知書，比率近0.5％。警方表示撤回原因全為證據不足。
稱單獨買外賣時被罰
律師費或貴過罰款
黃先生表示，4月21日到元朗任義務急救員，當晚到一間食店等候外賣，他說當時附近沒衝突，警方驅散市民期間截查他，並發出告票，指稱他違反限聚令，他稱當時只有自己一個人，並向警方出示外賣發票，最終仍被警方票控。他說2000元罰款不是很大數目，「但（警察）亂咁告，條氣就唔順」，稱案件已過堂，本月24日再上庭聆訊。
另外，截至12月3日，警方發出違反「口罩令」的定額罰款通知書635張，其中621張涉及在公眾地方，14宗涉及在公共交通工具。