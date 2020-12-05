拒付款寧上庭 被控者：告票淪打壓工具

警：至今發6995張 0.5%獲撤

警方回覆本報查詢表示，截至周四（3日），警方發出6995張違反限聚令的定額罰款通知書，共5478張已交罰款，警方接獲686宗要求撤回的申請，審視後撤回32張罰款通知書，比率近0.5％。警方表示撤回原因全為證據不足。

稱單獨買外賣時被罰

律師費或貴過罰款

黃先生表示，4月21日到元朗任義務急救員，當晚到一間食店等候外賣，他說當時附近沒衝突，警方驅散市民期間截查他，並發出告票，指稱他違反限聚令，他稱當時只有自己一個人，並向警方出示外賣發票，最終仍被警方票控。他說2000元罰款不是很大數目，「但（警察）亂咁告，條氣就唔順」，稱案件已過堂，本月24日再上庭聆訊。

另外，截至12月3日，警方發出違反「口罩令」的定額罰款通知書635張，其中621張涉及在公眾地方，14宗涉及在公共交通工具。

（疫情第四波）