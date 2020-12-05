限聚增至罰5000 社協：基層不敢外出 下周五生效 公共交通不戴罩可罰1萬

食衛局：不排除再增罰款

政府將就《預防及控制疾病條例》下的附屬法例修訂刊憲，而因應定額罰款的提升，違反口罩令及不遵從強制檢測令，經定罪後的最高刑罰亦相應提高，其中在公共交通工具上沒戴口罩而拒絕離開，一經定罪，最高罰款由5000元增至1萬元。食物及衛生局發言人強調，政府會加強巡查及執法，如發現遵守規定的情况未如理想，不排除再加強罰則。

曾在「8人限聚令」下協助一家三口撤回告票的東區區議會副主席趙家賢表示，透過限聚令減少人群聚集的防疫方向無錯，但稱警方「揸住雞毛當令箭」，打壓市民的人權自由，又稱警員就其執法標準，沒給市民清晰指示，故趙認為增加罰款只會增加警方「亂執法」的空間，成為警方濫用公權力的工具。他又質疑增加罰款對造成第四波疫情的歌舞群組是否具阻嚇力，「有沒有（歌舞群組的）一個人要承擔責任？」

區議員憂警更大空間「亂執法」

施麗珊：5000元基層難負擔

元朗區議會副主席麥業成表示，目前限聚令的作用是限制市民自由，而不是防疫，他接獲不少求助個案，部分接獲告票的市民會去信抗辯，但經多次書信往來後，因不想糾纏而交罰款了事。他稱警方濫告沒有成本，而5000元金額對小市民來說負擔不小。

社區組織協會幹事施麗珊表示，5000元對基層來說金額很高，又稱二人限聚令下，很多街坊已不敢外出，雖然同一家庭可獲豁免，但她說「警察有理無理拉你埋一邊，話你觸犯了（限聚令），搞一輪證明係一家人都死」。

有市民稱可增阻嚇力

有市民質疑為打壓示威

37歲李先生相信提高罰款可增阻嚇力，稱在公園不時見長者不戴口罩聊天，料提高罰款能嚇怕這班中老年人。25歲彭小姐認為，增加罰款似是藉此打壓遊行示威，因港人飽歷四波疫情已習慣戴口罩及遵守限聚令。她續說，最近兩波疫情源於入境防疫漏洞，質疑政府未能對症下藥。

參考有關防疫規例的執法數據，衛生署、康文署、民政署及漁護署未發出過定額罰款告票。衛生署表示，若巡邏發現群聚者未有即時遵從勸喻，會發口頭警告及考慮檢控。康文署表示將加強執法。民政署表示，巡查期間發現處所大致遵守相關規定，至今只發出一次口頭勸喻。漁護署表示會先勸喻，將加強巡邏，有需要時適當跟進。

明報記者

（疫情第四波）