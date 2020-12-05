早前有護士確診 佛教醫院內科病人初確

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨表示，佛教醫院一名53歲女病人初步確診，她入住的內科病房有一名護士確診。翻查資料，確診護士最後上班日為11月27日，翌日出現病徵而獲病假沒上班，即她在傳染期期間（發病前兩日）曾上班。醫管局正做接觸追蹤工作，調查病人與確診的護士有否直接接觸，有無其他病人亦屬密切接觸者。

佛教醫院昨晚公布，醫院感染控制組已追蹤篩查，其中3名與該病人住同一病格的女病人要檢疫，她們已檢測，全部為陰性。另外，5名醫護因曾為病人做霧化程序時，沒穿戴合適裝備而須檢疫。

博愛病人吐深喉唾液

附近護士只戴外科罩須檢疫

另外，博愛醫院一名76歲男病人周四（3日）凌晨因自身疾病到急症室求醫，被安排入住急症科病房，院方安排他接受新冠病毒測試，同日下午證實初步陽性，及後轉至隔離病房。院方追查發現，有5名男病人與該病人入住同一病格，被界定為密切接觸者，須隔離檢疫。此外，76歲男病人在病房自行採集深喉唾液樣本時，一名護士在附近工作，當時僅戴外科口罩，故被列為密切接觸者，同須隔離檢疫。

梁子超籲醫護避不必要近距接觸

呼吸系統專科醫生梁子超認為，吐深喉唾液這動作並非特別高危，因不會產生霧化，關鍵在近距離下，飛沫有可能污染周邊環境，例如污染臉部及口罩，而上述護士距離病人近，有感染風險，穩妥起見須檢疫。他認為醫護應避免不必要的近距離接觸，如病人除口罩的時候需護理，醫護應戴N95口罩，提高保護能力。

（疫情第四波）