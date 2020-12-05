首宗甲流夾擊 舞群腦癱38歲男不治

該名38歲男病人（第6272宗）本身有長期病患，因家人確診而被列作密切接觸者，11月27日因呼吸困難及咳嗽，由檢疫中心送至瑪麗醫院，翌日確診並轉嚴重，持續惡化至前晚11時許離世。資料顯示，他屬於歌舞群組。

醫局籲打流感疫苗防雙重感染

醫管局總行政經理劉家獻表示，醫管局在其樣本驗出甲型流感病毒，早前有研究顯示，同時感染新冠病毒及流感病毒，對病人的併發及康復有很大影響，呼籲市民接種流感疫苗，減低雙重感染引致嚴重併發症的風險。

劉家獻指出，患者有神經系統問題，院方為其處方抗生素、干擾素、瑞德西韋、抗流感藥物，並提供支援治療包括氧氣治療，惟患者對藥物反應不太好。

專家：億計病毒量 炎症加長期病難救

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，死者是本港首宗同時染甲型流感及新冠病毒的病人，他出世時腦部受損，本身有腦癱，並有腦癇，入院時其母已決定不插喉急救。對於死者屬歌舞群組，孔說死者本身住院舍，相信他不是群組第一代感染者。

孔又稱，死者沒接種流感疫苗，暫無法確認先染哪種病毒，相信新冠病毒對其死亡較關鍵，因他應曾染流感，傷害相對沒那麼大，其肺炎大部分由新冠病毒所致，且病毒指數（CT Value）約逾10，即病毒量以億計。

孔繁毅稱，藥物已令其病毒指數減少，但其炎症十分嚴重，藥物無法幫助，導致肺部衰竭，再加上其長期病，情况十分難逆轉。他說除上述患者，另有一名本身健康的新型冠狀病毒確診者同時染鼻咽病毒，即使其炎症較重，最終仍完全康復。

本港前日另一離世患者為伊利沙伯醫院82歲女病人（第6447宗），累計112死。她有長期病患，需呼吸機協助呼吸，持續惡化至前晚離世。

（疫情第四波）