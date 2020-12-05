演唱會未禁 張敬軒4場有確診者 張竹君：暫不認為群組爆發 楊千嬅停年底紅館開唱

康署：停紅館表演場活動消毒

另一歌手楊千嬅原定本月23至26日、31日及明年元旦在紅館辦演唱會，主辦單位昨稱疫情難預測，為保障公眾與工作人員健康，宣布取消演出。由康文署管理的紅館不屬公眾娛樂場所，至於是屬《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）哪類處所、現時能否辦演唱會，康文署沒回應，只稱昨暫停體育館表演場的活動並徹底消毒。

昨增112確診 36宗源頭不明新高

本港一周三度單日確診破百，昨增112宗，其中100宗屬本地感染，36宗源頭不明，再現第四波新高，另有80多宗初步確診。歌舞群組多17宗，至607人。日出康城9期地盤群組多5名員工及2名員工家屬，累計32宗確診。筲箕灣方樹泉日間活動中心暨宿舍多9名員工及1名員工家屬確診，東華三院何玉清翠柳頤庭多兩宗初步確診。

兩患者傳染期入場 一坐近舞台

疫下演唱會《張敬軒×香港中樂團盛樂》於上月22至29日舉行，暫有4名患者於其中4日分別入場，兩個女患者傳染期內入場，均坐黃閘74段，其中23歲女子11月28日坐B行，即最近舞台；33歲女子11月29日坐第12行。兩者家人分別早5日及2日病發。

11月22日入場的33歲男子坐黃閘75段第7行，相鄰74段。他沒病徵，在家人病發同日一同檢測，居於沙田耀安邨耀欣樓，屬源頭不明個案。餘下源頭不明患者11月27日坐紅閘第17行，報稱忘記段數。該演唱會禁飲食，觀眾須戴口罩，座位有分隔措施並分4人一組。

英皇暫無人陽性 張敬軒：擔憂患者

主辦演唱會的英皇娛樂稱，約200多人參與演唱會工作；英皇娛樂共33人，至昨晚6時19人驗出陰性，包括張敬軒。張敬軒昨在Instagram表示，對不幸患病的朋友「覺得十分擔憂和難過」，祝他們早日康復。

張竹君稱，未肯定4人確診與演出有否關係，其中兩患者家人較早病發，可能與家人有關，有一人則與家人同時檢測。她說每日有6000人赴演唱會，4人在不同日看演出，如有傳播，工作人員與表演者較高危，已建議檢測。至於須否強制觀眾檢測，張說暫不覺得是群組爆發，如觀眾擔心或不適可檢測。

許樹昌促停演唱會：或有隱形傳播

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，有兩名患者料被家人傳染，相信不是群組爆發，但始終牽涉兩區及不同日子，不排除有帶位員造成隱性傳播，工作人員包括帶位員須盡快檢測。他相信場內有環境污染，亦不排除有觀眾曾除口罩談天或喝水，黃閘74及75段、紅閘觀眾最好檢測，暫不須強制檢測。

上月曾倡停演唱會的許樹昌重申，演唱會風險高，入場及散場聚集人流並乘交通工具，亦可能共用洗手間，社區現有很多隱形傳播，應盡快停演唱會。

本港不明個案持續高企，被問需否再收緊措施，許樹昌說前日剛收緊措施，效果待觀察，但公共交通工具人流仍很多，私人企業不太配合實施在家工作，須再減市面人流。

明報記者

（疫情第四波）

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