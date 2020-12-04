譚得志煽惑案5月審 官認獲委「指定法官」

3月先審理終止聆訊申請

自9月初開始還押的被告譚得志（48歲），被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、一項串謀發表煽動文字罪，其餘為在公眾地方作出擾亂秩序的行為、煽惑他人參與未經批准集結等。

陳官開庭時即明言他是國安法指定法官，而不管他以指定法官抑或區院法官的身分，都有能力及有權處理本案，再討論越權問題會流於學術討論。他又稱，自己是本案的主審法官，希望控辯雙方先處理案件合併及排期等事宜，令案件推進。

就案件是否屬《港區國安法》範疇，控方表示由於本案已轉交指定法官處理，已滿足《港區國安法》第44條的有關要求，沒有進一步陳辭。辯方亦沒有陳辭，但強調會繼續申請永久終止聆訊。

控方申請將3案合併處理，獲陳官批准。在控辯雙方不反對下，陳官將開審日期定於明年5月10日，預計需時5日，將傳召5名控方證人。至於辯方的終止聆訊申請，則排期於明年3月31日處理。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

（港區國安法）