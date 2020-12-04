壹傳媒昨停牌 張劍虹擬就拒保上訴

據了解，律政司早前去信被告一方，表示基於案件性質，要求交由國安法「指定法官」審理。根據《港區國安法》第44條，在裁判法院、區域法院、高等法院和終審法院就危害國家安全犯罪案件提起的刑事檢控程序，應當分別由各該法院的指定法官處理。

黎另涉4集結案 獲批保釋

黎智英近期官司纏身，除本案外，他仍面對4宗與公眾活動有關的案件，包括被指稱去年8月18日、8月31日及10月1日組織或參與未經批准集結等，以及今年6月4日煽惑他人參與未經批准集結。案件已轉介區域法院，部分將於明年2至5月開審。黎智英在上述案件獲保釋，並無離境限制。

至於涉刑事恐嚇《東方日報》記者案，黎智英早前被裁定脫罪，律政司已提上訴。黎智英在該案曾被法庭扣起旅遊證件，他兩度向高等法院申請更改保釋條件，打算離港赴美，但都被法官拒絕。

執業大律師陸偉雄表示，法庭批出保釋不單視乎控罪，也要考慮證據多寡、被告在案中角色等，難一概而論黎智英被拒保釋是否合理；如案件有特別進展，例如發現證據不足，法庭可能重新給予保釋。陸表示，黎智英要羈押近4個半月，「值得嘗試」向高院原訟庭申請保釋覆核，闡述辯方理據。

壹傳媒（0282）昨日停牌，並在收巿後發公告，表示已得悉主席兼執董黎智英、執董周達權、行政總監黃偉強分別被控欺詐罪。董事會預期有關指控不會對日常營運造成即時重大不利影響，將密切觀察及評估情况，並適時作進一步公告。另外《蘋果日報》總編輯羅偉光接受本報查詢表示，編採部如常運作，但他個人心情沉重，希望同事堅守崗位，如常做好新聞。

（港區國安法）