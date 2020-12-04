國安官審欺詐案 黎智英被拒保釋還押至4月

同案壹傳媒高層准保釋 禁離港

黎智英（73歲）由資深大律師鄧樂勤代表，周達權（63歲）由資深大律師許紹鼎代表，黃偉強（59歲）則由資深大律師潘熙代表。主控為律政司高級檢控官張卓勤，案件主管為國家安全處高級督察馮俊宜。

控方申請押後案件，以待調查涉案公司的銀行戶口及財務紀錄，其間反對所有被告保釋。蘇官聽畢雙方陳辭後，拒絕黎智英的保釋申請，批准周達權以20萬元現金及20萬元人事擔保，黃偉強以10萬元現金擔保，其間二人不准離港，須交出旅遊證件及到警署報到等。

將軍澳用地涉違租契瞞科技園

3名被告同被控於2016年6月27日至今年5月22日期間，向香港科技園公司隱瞞、沒有或曾經沒有在香港工業邨公司（現為科技園公司）與蘋果日報印刷有限公司於1999年5月25日訂立的租契容許下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所或該處所的部分；以及向科技園虛假地表示，在該租契所容許下使用或曾經使用該處所或該處所部分；並意圖詐騙而誘使科技園有不作為或一連串的不作為，即就執行科技園在該租契下的權利未有採取行動，導致該蘋果日報及或力高顧問有限公司獲得利益，或導致科技園蒙受不利或有相當程度的可能會蒙受不利。

據悉，控方案情指稱涉案的力高顧問從事公司服務，黎智英是其股東、周達權是董事兼股東，黃偉強是僱員。有關租用涉案將軍澳工業邨地段的協議條款列明，租戶須從事創意工業；一旦違約，科技園有權收回用地。力高顧問最早於1998年起佔用相關物業，直至今年3月才搬至灣仔，被告涉違反租約條款超過20年。

4年涉收租1980萬 科技園不知情

據悉，控方指稱黎智英負責簽下租約，涉嫌隱瞞科技園，黃偉強則涉於今年4月作出虛假聲明，聲稱力高顧問從未佔地，並安排力高顧問更改地址。在案發4年間，被告涉收取力高顧問近1980萬元租金，而相關用地市值逾5億元，被告涉騙取比市價低廉的租金。科技園多年來對事件不知情，直至今年3月收到傳媒查詢，才令事件曝光。

【案件編號：WKCC4217/20】

（港區國安法）