許智峯宣布流亡 未尋庇不移民 海外續拓「國際線」

保安局：強烈譴責 將追緝潛逃者

保安局發言人昨晚稱，特區政府強烈譴責任何棄保潛逃、逃避法律責任的行為，絕不縱容任何罪犯企圖逃避法律責任，相關部門會按實際情况依法跟進，將棄保潛逃的疑犯緝拿歸案。

協助安排許智峯丹麥行程的團體Danish China Critical Society負責人Thomas Rohden回覆本報查詢，稱許今日會啟程到英國，又說丹麥政府曾拒絕與許見面。

丹麥接洽人稱今啟程赴英

許：光復後煲底見

許智峯有9項控罪在身，原訂今日從丹麥返港，昨日在facebook發文，宣布流亡。許智峯表示，目前街頭、議會抗爭都不太可行，他選擇在外地繼續為香港發聲，「與阿聰（羅冠聰）等流亡手足攜手，拉闊香港的國際戰線」。許智峯稱自己不會移民，當務之急是「安頓家人，計劃家庭、小朋友的未來、生計等現實問題」，又稱自己必定會回港，「在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁」。

晤丹麥議員促向北京施壓

湯家驊表示，許智峯違反保釋條件，倘在棄保潛逃期間，法庭開庭審訊裁定許有罪，他回港時便須服刑，法庭或因他棄保潛逃而拒絕扣減刑期。但湯稱「如果控方的證據不足以入罪，就算缺席審訊，未必一定會被定罪」。許智峯會見丹麥國會議員期間，要求外國向北京施壓，湯家驊認為行為涉勾結外國勢力，或會觸犯《港區國安法》，但目前大部分國家已取消對港移交疑犯協議，加上協議不涵蓋政治罪行，他認為許被移交回港的可能「近乎零」。

湯家驊：涉民主派反修例案

日後或較難申保釋

另外，湯家驊表示涉及反修例、民主派的案件中，棄保潛逃比例非常高，認為法庭、檢控官要嚴正考慮有關風險，相信類似案件的被告日後或較難申請保釋等。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，許智峯流亡是「意料中事」，但說他目前只面對輕微控罪，根本無需要流亡，批評政治逼害的說法是「無稽之談」，「犯法就要面對後果」。至於許智峯是否涉違《港區國安法》，葉太說只向外國政府提出請求不一定違法，要考慮有否涉及「破壞國家安全」的犯罪目標。

民主黨：尊重理解 接納退黨

民主黨發聲明，表示中委會尊重和理解許智峯的決定，已接納其退黨申請。民主黨說許智峯一直站在抗爭運動的最前線，對香港的承擔有目共睹，衷心感謝他多年來在黨內、議會、社區和公民社會各層面的付出和貢獻。

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