官拒納警員證供 前學民錢詩文藏噴漆罪脫

錢詩文（25歲）報稱文員，原被控今年1月19日在旺角花園街19號地下外，無合法辯解而管有一罐噴漆。

女警史穎珊作供稱，事發當日她在警車上，發現被告及另外約10名黑衣人在一間體育用品店外聚集，她與同僚下車追截，最後在被告的背包搜出涉案噴漆，並聲稱被告的背包一直由她保管。辯方指出其拘捕過程的口供前後不一，質疑她「大話冚大話」。

警兩份口供 截停過程不同版本

林官裁決指出，女警史穎珊證供前後不一，她起初聲稱被告是聚集人群的一員，其後又否認該說法。另外，史先後錄取兩份口供，但首份口供沒有提到被告逃跑，半年後補錄口供才加上這部分。林官認為史就截停過程有不同版本，卻未能提供合理解釋，其證供未能讓人信服。

林官又稱，涉案背囊是重要證物，但史沒有對背囊的顏色及牌子等作任何紀錄。此外，史聲稱被告的背包一直由她保管，但庭上片段顯示，押解被告時她和被告手上都沒有拿着背囊，史對此表示「事隔太耐唔記得」。林官認為史說法有疑點，控方未能證明涉案背囊屬於被告，現有證供亦不足以證明被告有損壞財產的意圖，裁定錢詩文罪名不成立。【案件編號：WKCC2889/20】

（反修例風暴）