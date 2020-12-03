涉懷雷射筆清空手機 方仲賢控藏武妨司法

隔逾年再被捕 另涉抗拒警員

有組織及三合會罪案調查科高級警司何振東表示，被捕男子去年8月6日，於鴨寮街購買10支高功率雷射裝置，4名休班警表露身分和出示委任證截查，男子逃走不果被制服，盤問下聲稱該些雷射裝置用作觀星；警員認為男子沒合法權限及合理辯解，遂拘捕他，男子要求到醫院治理，其間重設手機，令電話內所有資料被刪除，相信欲清除與案有關的證據，涉嫌妨礙司法公正。何振東表示，根據國際電工委員會標準，上述雷射裝置屬第4級的工業及軍事用途，經諮詢律政司意見後昨日採取拘捕行動。

方仲賢昨晨被帶到沙田警署扣查，至昨午1時獲准以1萬元保釋候訊。他離開警署時說，約20名警員昨晨7時許上門拘捕他，嚴重滋擾其家人及鄰居，又稱事發當日已即場向4名自稱休班警的男子表示該批「觀星筆」是自己與友人觀星之用，惟仍被拘捕。對於事隔逾一年後被提控，方質疑在警方眼中的合理辯解是「乖乖地跟佢哋返差館協助調查同認罪」。他形容警方行動儼如秘密警察登門拘捕，認為政權全方位打壓講出真相的香港人，「今日嘅香港已經唔係我哋一直認識嘅香港」。

方：政權打壓講真相港人

方仲賢過去曾兩次被捕，包括去年8月涉在深水埗鴨寮街購買10支未裝有電池的雷射筆，以及去年9月拾獲屬於浸大學生違失的銀包，於交還物主前，被警員指涉嫌盜竊拘捕。方仲賢兩次被捕後均拒絕保釋後獲釋。

方仲賢去年9月曾就深水埗雷射筆一案入稟區域法院，表示當日在深水埗被4名休班警襲擊及截查，令他受傷，他其後被搜到雷射筆後曾解釋，但不獲受理，被扣押46小時後獲釋。方仲賢指警方違反法定職責及《香港人權法案條例》，另他因警方襲擊和疏忽受傷和蒙受損失，就不合法拘捕及無理扣留向警方索償。

（反修例風暴）