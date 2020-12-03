反國教啟社運路 黃周齊畢業入獄

BBC百大女性 周今獄中過生日

由黃之鋒與林朗彥創立的學民思潮，2012年發起反國教科運動，迫使政府撤回該科。這場標誌的抗爭運動，也令當時年僅15歲的周庭開展了社運路。

2014年爆發佔運領動，周庭初期因極度徬徨及疲倦，辭去學民發言人一職。2016年3月學民思潮停運，同年4月黃之鋒、周庭、林朗彥、羅冠聰等人創立香港眾志，出任副秘書長的周庭兩年後出征立法會港島區補選，惟因為組織的「民主自決」綱領而被「DQ」。眾志成員屢參與國際游說，今年6月30日港區國安法實施之前，眾志宣布解散。

鍾情日本文化的周庭說得一口流利日文，專攻「日本線」，去年反修例運動期間常接受日媒訪問談香港時政，是罕有獲日本人高度關注的香港政治人物。今年8月周庭涉港區國安法被捕後，日本網民在社交網站發起「#FreeAgnes」運動。她被稱為民主運動的「花木蘭」，上月獲英國廣播公司（BBC）選為年度百大女性。

二人另有案在身 未知何時自由

若在囚者行為良好，一般可獲扣減三分之一刑期，倘獲減刑期，林朗彥及周庭料最快明年4月中或6月中出獄，黃之鋒料最快明年9月初出獄。然而，黃之鋒仍有兩案在身，分別涉今年六四集會非法集結及去年10月5日涉參與未經批准集結及違反《禁蒙面法》，周庭的國安法案件暫未被起訴，兩人何時回復自由之身，仍是未知之數。「難關一浪接一浪，只希望自己能繼續保持堅毅的心志」，周庭還押前曾經如是說。

（反修例風暴）