周庭聞判抱頭痛哭 庭內支持者同落淚

旁聽者大呼「搞錯呀」

建制陣營庭外開香檳

已被還押9天的周庭昨在庭上聆聽判刑時狀甚憔悴，一直低頭望地，直到裁判官宣布她判監10個月，她即時抱頭痛哭，身旁保安遞上紙巾。黃之鋒及林朗彥則顯得平靜，一度嘗試安慰周庭，她步入羈留室時仍不停哭泣。

在庭旁聽的立場新聞前記者何桂藍、前香港眾志副主席鄭家朗聞判刑後亦痛哭，何由友人擁抱安慰。人稱「黃婆婆」的黃鳳瑤在庭內大聲罵裁判官王詩麗，在旁泛淚的何桂藍不禁掩着她的口，提醒她保持安靜。而在延伸法庭，有旁聽者聞判刑後大呼「搞錯呀」等不滿說話。

除了支持者，十數名建制派陣營支持者在開庭前，在法院外舉起印有三人大頭相及寫上「漢奸」、「禍港」等字眼的示威牌嘲諷3人，並與3人的支持者口角。當各人得悉3人刑期後，隨即開香檳慶祝。

散庭後，百多名支持者在法院外等囚車。傍晚近6時，接載3人的囚車駛離法院，一批前學民思潮及前香港眾志成員在路口舉起紅底白字的「學民思潮」旗幟，送別3名昔日組織的代表人物。群眾有的亮起手機燈、有的高舉代表五大訴求的「五一」手勢，目送高速駛離的囚車。

百人送囚車 學民旗幟再現

50歲的姚先生特意請假到場送囚車。他說雖然反對派入獄非新鮮事，但仍感不開心。他認為去年抗爭「無大台」，不同意3人慫恿群眾包圍警總，「將所有罪名推在他們身上並不公平」。

明報記者

（反修例風暴）