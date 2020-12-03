英促停止扼殺反對派 歐盟下周商香港問題

彭定康：中國決心為港鎖手銬

彭定康稱，期望全球能如早前就「12港人事件」向特首林鄭月娥發公開信的155名來自18個國家的國會議員般，與港人團結。由8國跨黨派議員組成的對華政策跨國議會聯盟（IPAC）發聲明譴責中方拘捕及判囚3人，指判刑缺乏合法性，與被港府指控為罪行的行為「完全不符比例」，呼籲國際社會緊急採取行動，使中國政府為其違反國際法及侵犯港人權利與自由的行為負責。

台灣總統蔡英文昨在facebook表示，3名年輕人代表香港人爭取民主的集體意志，判決讓港人的民主訴求再一次被威權壓制，「非常遺憾」。她說，「黑夜總會過，黎明必會來」，盼望港人不要因恐懼而忘記理想，台灣「一定會繼續相挺港人，相挺民主」。

蔡英文：3人代表港民主意志

國際特赦組織亞太區域主任Yamini Mishra批評港府再次出於政治動機，以煽惑他人參與未經批准集結等罪名，起訴純粹和平表達訴求和示威的人。她斥責當局在「無大台」的示威中，選擇控告知名社運人士，旨在殺雞儆猴，又指3人被判監，侵害了他們的表達自由及和平集會權利，3人應立即獲撤銷罪名及無條件釋放。

歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在Twitter發文，形容黃、周和林被判監是「香港親民主聲音空間正在收縮的另一信號」，強調行使基本自由（包括和平集會）必須受到保障。她稱歐盟成員國的外長將於12月7日商討香港問題。

（反修例風暴）