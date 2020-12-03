眾志三子圍警總囚7至13月半 官稱喊貶警口號旨在衝擊 黃之鋒領頭行為自私

不准保釋即時收監 周庭首入獄囚10月

黃之鋒（24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）還押逾一周後，昨午被解往西九龍裁判法院判刑，隨即收監。據了解，周庭昨日已向高院申請保釋等候上訴，至於黃之鋒及林朗彥則仍在考慮會否上訴。

裁判官王詩麗首先提到牽涉黃之鋒的2014年衝擊「公民廣場」（政府總部東翼前地）案，表示兩案同與示威有關，會借鏡該案考慮判刑原則。王官表示，當晚警總外聚集示威者逾9000人，示威歷時逾15小時，屬大規模且未經批准的集結，雖然3人角色略有不同，但他們有份向示威者叫口號，每人都是積極參與者。

引事前Tg信息 官指黃之鋒處心積慮

王官判刑時提及黃之鋒的篇幅較多，包括引述他在事發前一日的Telegram信息，認為他對包圍警總有一定部署和計劃，行為並非一時意氣用事，而是經深思熟慮。王官稱，黃當日試圖透過影響力，不斷向示威者傳遞信息，深得示威者附和，明顯處心積慮以「領導者」身分組織集結。

稱令警未能回應61宗求助 威脅市民生命財產

對於示威者以警總為衝擊對象，王官強調警員是維持社會治安的支柱，警總是警方執法的標誌建築，而黃之鋒組織他人包圍警總，其間不斷呼喊貶損警員的口號，旨在衝擊警方，所以這次示威較其他未經批准集結的情節更嚴重。王官說，示威高峰時有逾9000人在警總外聚集，導致警方未能回應61宗999求助個案，或對市民生命財產構成威脅，直斥黃行為「十分自私」。

至於周庭，王官表示她在黃之鋒身旁舉起擴音器，且一同高呼口號，最終在警總外逗留超過15小時，屬長時間參與。

王官說，3名被告指示群眾堵塞警總車輛入口，造成阻塞，行為較煽惑他人在公園或主要幹道集結更嚴重；雖然現場無人受傷，但有人擲雞蛋及用索帶綑綁鐵馬，法庭不能忽略潛在的衝突風險。

判刑參考公民廣場案 林朗彥有案底加刑囚7月

王官最後稱，上訴庭沒有就本案控罪訂立指引，但參考上訴庭就衝擊公民廣場案的判辭，法庭要考慮保護公眾、加諸懲罰、公開譴責和阻嚇罪行等因素。

王官認為本案涉及破壞公共秩序，為保障公眾利益，須判具阻嚇力刑罰，加上3人在「現今騷亂事件和大規模的公眾抗議活動日益增加的背景下犯案」，令案情更嚴重。基於黃之鋒有領導者角色，須採納較高量刑起點；林朗彥則有4項類同案底，亦須加刑。

【案件編號：WKCC2289/20】

明報記者

（反修例風暴）

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