網民號召「Cut台」 學者：業務更衰退

易主後員工減27%訂戶減10萬

遠東發展（0035）主席邱達昌2017年9月入主長年虧損的有線時，曾表示有線約有2000員工，會裁員最多一成。翻查年報，截至2017年底，有線員工有1876人，至今年上半年，員工減至1365人，不計及昨日裁員百人和其他選擇辭職的新聞部員工，自邱達昌掌有線後，公司人手大減27%。與此同時，電視訂戶從2017年底的85萬，減至今年上半年75.4萬，兩年半時間流失10萬訂戶。

減省人手之下，有線員工薪酬及有關開支從2017年的6.51億元，減至2019年的5.29億元，減幅18.7%。來自收費電視的收入在訂戶流失下，亦由9.14億元跌至2019年底的7.52億元，減少1.62億元，減幅17.7%。可見有線未有因員工成本減少而令收支改善。而據今年中期年報，薪酬及有關開支按年減20.2%，媒體分部收入仍跌13%，繼續呈成本與收入齊齊減少之局。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，有線的問題不在於節流，而是沒有辦法開源，才令收入未能改善，而這不是削人手成本可解決的。

有線昨日公司股價逆市跌1.54%，收報0.064元，市值4.6億元。