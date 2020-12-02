被炒中國組助理採主：裁員損質素 全組辭「引刀成一快」

中國組共識一人被裁全組總辭

中國組全體成員昨午一同步出有線電視大樓，包括主管司徒元。被解僱的黃麗萍透露，司徒元早前已決定若任何一名下屬被解僱，他本人亦會辭職；其他中國組同事亦有共識，凡有同事被裁員就會全組10人總辭。她認為中國組人手少，裁走任何一人都會影響運作，與其公司不斷剝削員工及影響質素，寧願「引刀成一快」，形容全組總辭是「遺憾但感動」。

捱低薪疫下武漢採訪 「公司無視努力」

黃麗萍哽咽道，他們的薪金在行內屬「好低」，公司又大幅減花紅，同事亦難有升職機會，大家仍願意繼續捱；今年因疫情更要放無薪假，而中國組願意在疫情期間繼續派員往內地採訪，尤其是留在武漢報道，但公司卻無重視他們的努力。她坦言不捨，亦不想中國組消失。

管理層新聞部「敵對」 裁員主管「蒙鼓裏」

黃麗萍形容，新上任的4名管理層與新聞部關係「好敵對」、「溝通唔到」，並非新聞部的正常運作模式。她說公司現時是「今日割五城，明日割十城」，底線不斷改變，令員工忍無可忍。她續說，以前公司裁員會與部門主管溝通，但今次所有主管均是「蒙在鼓裏」，從其他傳媒得悉裁員消息，「為何要這樣對待新聞部，我們不能理解」，反問日後新聞部運作是否都要「蒙在鼓裏」，事件亦令其他部門的士氣極度低落。