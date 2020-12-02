有線新聞裁40人 觸發集體請辭 員工斥高層摧毁新聞部 有線：架構調整

《刺針》全組被炒 中國組總辭

有線新聞部昨晨裁員40人，其中《新聞刺針》全組編採人員被裁，其他被裁的包括中國組助理採訪主任黃麗萍、資深主播劉紫鳳、體育組助理採主陳漢威及首席記者林普斯等，財經、主播、攝影師、剪接、美術等組別亦有人被裁，員工收到解僱通知後即時離職。原定昨午負責主持新聞的劉紫鳳需臨時換人頂替；有攝影師昨晨在立法會工作期間獲告知被解僱，即放下器材返回公司。

員工促交代 陳興昌：爛仔講數

《新聞刺針》記者楊量傑說，在《新聞刺針》任職7、8年，全盛時期全組8人，原只餘他與兩名記者，無想過會以這種方式離開，亦未料會全組被裁走。對於《新聞刺針》消失會否感可惜，他回應「交由公眾決定」。

網上流傳片段顯示，有線新聞部多名員工昨一度要求管理層交代裁員準則，新聞總監陳興昌質疑員工是「爛仔講數」，新聞及公共事務副總經理謝燕娜則說：「你哋𠵱家咁多鏡頭喺度公審我哋。」

港聞組不足10人沒辭職

員工怒斥裁員不諮詢不尊重

有線中國組全組10人昨日請辭。中國組總採訪主任司徒元昨午回應記者追問時承認已遞信，至於辭職原因，他說「大家都知，好明顯啦」；對於黃麗萍被裁，他表示「唔開心」。中國組facebook專頁昨午出文表明「在餘下的日子，我們會緊守崗位，全力以赴做好報道」。

5名有線港聞採訪主任級人員及11名記者聯署表示，公司解僱40名新聞部員工，其中大部分是資深員工，員工多次向4名高層謝燕娜、許方輝、李臻、陳興昌要求交代裁員準則，獲回應只是架構重組和節省資源，更有人以「爛仔」形容同事，裁員前沒知會或諮詢各部門主管，完全無視員工付出，做法極不尊重，令人憤怒，對高層一手摧毁有線新聞部表示極度遺憾，決定即時辭職，以示不滿。據悉，港聞新聞部只餘兩名採主級人員及5、6名記者昨沒有辭職，而辭職的記者及採主將在兩三個月後離職。

有線寬頻發稿表示，新冠疫情持續衝擊全球，面對這艱巨挑戰，積極開源節流、覓求新機遇和控制成本，使集團可持續經營運作，故集團需全面檢視及調整各部門架構和人力資源。稿中提到，集團現約有1300多名員工，受影響員工約100人，包括調職及離職，將根據勞工法例補償。

有線：開源節流 百人調職離職

被裁約40人的新聞部，按保就業資料，員工總數為373人，即裁員比例逾一成。根據第一期及第二期「保就業」計劃顯示，有線新聞合共獲逾2124萬元工資補助，計劃甫結束，昨日即裁員。

呂秉權：顯官方整治傳媒決心

記協：裁《刺針》或為減敏感報道

曾任有線中國組首席記者、浸大新聞系高級講師呂秉權表示，國務院港澳辦副主任張曉明和特首林鄭月娥曾異口同聲批評本地傳媒，他認為今次有線裁員展示出官方整治香港傳媒的決心，日後官方不滿的傳媒機構相信亦有裁員壓力。呂稱有線裁走全組《新聞刺針》，估計是希望「換血」，加入更多管理層信任的人，管理層事前或預示裁員會引起震盪，但相信無預示到會引發大批採主及記者辭職。

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟認為，以有線今次裁員幅度之大，且一刀切裁走全組人，似是「擺姿勢」多於開源節流。

記協稱理解疫情致傳媒機構等行業營商環境愈趨困難，但今次有線新聞《新聞刺針》遭全組解僱，而該組過去一年時有針對警方或政權的報道，不難令人聯想是以節流為名，實際是減少或不作敏感的報道。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676