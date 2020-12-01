機場等領檢疫令 抵港者稱企兩小時有人暈倒

批酒店衛生欠佳 不敢冲涼

何太周日抵港前已填妥健康申請表及下載「居安抗疫」流動應用程式，下午約5時抵港後，她排隊領取檢疫手環，再排隊領強制檢疫令，她稱當時有逾百人排隊，有家長揹子女企足兩小時，更有女子暈倒。她認為政府最少應提供座椅，讓輪候者不用罰企。拿檢疫令後，她要留深喉唾液樣本、領行李，再乘專車到華逸酒店，抵達酒店房間已是深夜11時半。

何太稱酒店房間衛生欠佳，冲涼間地面有污漬，房間內地面亦不乾淨，嚇得她不敢冲涼，「我無換衫，直接攤在牀瞓，行李內的東西都無拿出來」。她說房內冷氣太凍，但揭蓋式冷氣遙控用保鮮紙密密包着無法按動，索性關冷氣大掣。至昨上午11時許接獲來電稱檢測結果呈陰性，她即時離開華逸酒店，趕到沙田萬怡酒店檢疫14日，14天房租約1.4萬元。

何太表示，入住一晚華逸酒店猶算可以，但若華逸是未來指定檢疫酒店，要住足14日恐怕「頂唔順」。她又說政府日後設指定檢疫酒店，即使有不同價位，相信較好的酒店房亦會很易被搶光。

衛署：正增人手設施應對

衛生署發言人回覆，近期返港旅客增加，旅客繁忙時段在機場臨時樣本採集中心內等候時間亦較長，正增派人手及設施應對，中心內備有關愛通道及輪椅等，協助行動不便、長者及孕婦等有特別需要旅客。

記者就房間衛生、冲涼間地面污漬等問題向華逸酒店查詢，截稿前未獲回覆。

（疫情第四波）