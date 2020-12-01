檢疫營近爆滿 政府承包兩酒店作檢疫

林鄭月娥昨表示，已徵用兩間酒店作檢疫用途，提供約800間房。林太稱酒店有兩類用途，一類好像竹篙灣那種檢疫中心，由政府承包，整座酒店變成檢疫中心模式運作，當竹篙灣檢疫中心沒有位置，會將密切接觸者送往這類酒店。

不收非檢疫客 特別交通接載

林太又說，從海外抵港者須預訂一間酒店作14天強制檢疫，現在政府有提供願意接收強制檢疫者的酒店名單，抵港者可自由選擇，或找名單以外的酒店，但將來回港者須入住指定酒店。林太稱只有個別酒店同意參加名為「指定酒店」的計劃，參加後不可收其他非檢疫客人，且須安排特別交通接載從海外回來、須檢疫的客人，採封閉式管理。

立法會議員田北辰表示，已向政府建議3、4間現時已有讓檢疫者入住的酒店，作為指定檢疫酒店，約有1400間房，他估計共需要5000間房才足夠應付。他說指定檢疫酒店不准探望，由酒店提供膳食，留在房間用膳，又稱知道商討過程中，政府希望逐個月包起酒店，但酒店希望政府每次承租3個月。

對於會否成為「指定酒店」，3月起已接待須檢疫回港者入住的帝盛酒店集團回覆，須符合一系列考慮，如酒店設施及運作、政府具體要求細則等才可決定。

（疫情第四波）